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▲富邦悍將周末「G!POP流行音樂節」主題日票房破億，將最大咖韓團CNBLUE（中）安排在周日，造成連續2天4萬人滿場盛況。（圖／富邦悍將提供）

富邦悍將本周末大巨蛋擔任主場球隊，主辦「G!POP流行音樂節」主題日，雖然最終交手中信兄弟僅1勝2敗收場，但3戰累積10萬6510人進場，寫下中職歷史新頁，球團也在賽後證實，3天票房收入總計破1億元、周邊商品也開出紅盤，連同常態商品銷售合計超過4400萬元，成為史上最賣座主題日。富邦悍將、中信兄弟金控大戰29日首戰就吸引2萬6510人進場，尤其行銷團隊大膽將本次「G!POP流行音樂節」最大咖的韓國人氣天團CNBLUE安排在周日登場，也收到成效，周末2天共計8萬張門票全數完售，超過去年味全龍林智勝引退系列賽的10萬6316人，成為大巨蛋史上最熱賣的3連戰主題日。賽後富邦悍將球團也證實，5月29日至5月31日大巨蛋系列賽3天賽事，不僅10萬6510人次進場刷新中職新紀錄，更積破億票房收入，同樣是史上之最。商品部分，首度與韓團QWER、CNBLUE聯名推出系列商品，帶動常態商品銷售，最終周邊商品部門銷售也破4400萬元，創下富邦悍將隊史系列賽新高紀錄。富邦悍將近年雖然戰績不佳，但經營大本營新莊城堡相對成功，去年票房就已創下隊史最佳、也是除中信兄弟大本營洲際棒球場之外，最賣座的單一球隊主場，今年隨著戰績起飛，目前23勝19敗暫居第2，人氣也再度水漲船高，今年平均進場人數達到1萬1454人，比起去年再度成長18.95%，同樣僅次於中信兄弟。