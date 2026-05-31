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43歲女星王嫚萱（舊名湘瑩）今（31）日驚喜宣布懷上雙胞胎！她在IG分享超音波照，3月時確定懷上雙胞胎，每天都會跟肚子說話，也因為孕前期的不穩定加上出血，讓她更加小心謹慎，她開心說，「寶貝們，謝謝妳們選擇我當媽媽！」王嫚萱在IG報喜，「3月份住進來了2位小房客，很意外，也很開心！43歲懷上雙胞胎，應該是老天爺送給我最好的生日禮物吧。」得知懷上雙胞胎之後，她的日常生活更加小心謹慎，每天都會跟寶寶說早安、晚安，還會唱歌給她們聽，想讓她們早點認識媽媽的聲音。不過因為前期的不穩定，也時常出血，王嫚萱對寶寶更加小心呵護，「謝謝這2位溫柔的小房客，沒有讓我有任何孕吐的不舒服。聽說孕婦都會嗜睡，但目前為止在我身上還沒看到，每天精神很好、胃口很好，心情也一直很好。」王嫚萱從來沒想過，一次會收到雙倍禮物，幸福和期待也都是雙倍的，她對肚子的寶寶喊話，「寶貝們，謝謝妳們選擇我當媽媽，期待退房的那一天，爸爸媽媽會牽著妳們的手，一起好好看看這個世界，如果住得還滿意，也記得留下五顆星好評哦！」而王嫚萱的用字，在講到雙胞胎時，選用女字旁的「她」也意外曝光了寶寶性別是女兒，許多演藝圈好友都留言祝福，包括勇兔、張郁婕、夏宇童、小豬黃沐妍等等，「恭喜你們，雙胞胎」、「可以大聲說恭喜了」、「恭喜姐，雙胞胎，好幸福」。