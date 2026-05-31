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櫛瓜太苦千萬別吃！青農揭「葫蘆素」生成關鍵

▲櫛瓜如果吃起來太苦，就代表它已經生成葫蘆素，吃下肚可能會引發中毒腹瀉。（示意圖／取自Pixabay）

▲同屬葫蘆科的南瓜、小黃瓜、絲瓜、瓠瓜等，也都有生成葫蘆素的可能性。（圖／取自pixabay）

瓜類有苦味就是警訊！營養師認葫蘆素「極度耐熱」

今年 3 月份台中一間日式串燒名店發生食物中毒案件，多組顧客回家後上吐下瀉，調查後發現竟是店內櫛瓜出問題。為何如此健康的瓜果類，竟成為食物中毒元凶？知名青農冠冠就曾拍片分享櫛瓜產生「天然毒素」葫蘆素的成因，並提醒：「櫛瓜出現苦味就不能吃了！」營養師也認證，這種毒素就算加熱煮熟也無法完全瓦解。今年 3 月中旬有一間台中日式燒烤店發生集體食物中毒事件，大批顧客用餐後上吐下瀉，就醫確診急性腸胃炎。後續調查發現，出問題的食材不是常見的肉類、海鮮，反而是相當健康的櫛瓜；且問題並非出在料理過程，而是食材本身就已經產生了毒素。而青農冠冠就曾經透過影片提醒：「櫛瓜太苦就不能吃了！可能會中毒腹瀉。」他解釋，其實櫛瓜很嬌生慣養，只要遇到高溫、乾燥、水患等天災影響，就會產生葫蘆素（Cucurbitacins）來保護自己，導致吃起來苦苦的，難以預防。冠冠也坦言，農夫只能悉心呵護，努力讓櫛瓜們過上好日子，降低變苦的機率，這根本像是在「種」樂透。針對這次因櫛瓜而起的中毒事件，好食課營養師團隊也表示，雖然市面上常見的櫛瓜、胡瓜，多半已透過人工育種篩選，去除了大量產生葫蘆素的基因，但在特定情況下，例如植物生長期間遭遇極端高溫、乾旱等環境壓力，或是與其他野生葫蘆科植物交配繁殖時，就可能導致葫蘆素異常飆高，進而產生強烈的苦味與毒性。除了櫛瓜，同屬葫蘆科的南瓜、小黃瓜、絲瓜、瓠瓜等，都有可能發生類似情況，一旦誤食含有高濃度葫蘆素的櫛瓜，症狀通常會在短短幾分鐘至數小時內發作。輕微者主要集中在腸胃道，常見症狀包含：而多數患者在補充足夠水分與電解質後，數天內即可慢慢康復。營養師強調，葫蘆素是一種營養師也呼籲，正常情況下櫛瓜的葫蘆素含量都極低。只要記得「苦味就是警訊」，在廚房料理時，養成「烹調前小試一口」的好習慣，只要嚐到異常苦味，千萬就別吃，果斷丟棄才是保護身體健康的上策。