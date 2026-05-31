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今年第六號颱風薔蜜目前位於日本沖繩南方，預計明日將持續北上掃過沖繩那霸，目前已有超過400架航班取消，日本氣象廳表示，沖繩地區需慎防24小時內降下250毫米強降雨，日本九州等地於週二和週三更需防300毫米以上降雨，同時也警告薔蜜颱風路徑具危險性。根據NHK報導，氣象廳晚間資料顯示，颱風中心氣壓為975百帕，中心附近最大風速每秒30公尺，最大瞬間風速每秒45公尺。颱風6月1日將接近沖繩與奄美地區。之後路徑將逐漸轉向偏東方向，預計至3日前後接近日本西部與東部地區。從6月1日至2日，沖繩與奄美地區將出現強風；2日南九州地區則預計吹起猛烈強風。由於薔蜜颱風路徑幾乎沿著琉球群島來到九州南方，一路貼著日本陸地前進，日本氣象廳預估，沖繩接下來24小時將降下250毫米的雨量，而從1日傍晚到2日傍晚，北九州也可能出現300毫米降雨，到了後天東海、近畿、伊豆群島也有300毫米降雨可能性。日本氣象廳首席預報官池田徹表示，沖繩與奄美可能出現足以吹翻行駛中卡車、吹倒電線桿與樹木的猛烈強風；沖繩有可能發布「等級4風暴潮危險警報」，由於颱風將向鋒面輸送大量暖濕空氣，日本西部與東部即使在颱風尚未接近前就可能出現豪雨，之後颱風本體接近，降雨時間將延長，導致總雨量進一步增加。氣象廳指出，此次薔蜜颱風的路徑與氣壓配置，與2023年造成嚴重豪雨災害的瑪娃颱風十分相似，當時瑪娃於6月1日至3日期間接近沖繩，之後沿本州南方海域通過。通過沖繩本島附近時中心氣壓約970百帕，而其北側同樣存在梅雨鋒面。颱風向鋒面輸送大量暖濕空氣，使鋒面活動顯著增強，導致日本西部與東部太平洋沿岸出現大範圍豪雨，甚至出現超過500毫米的降雨。隨著颱風接近，全日空（ANA）決定取消1日往返那霸機場、石垣機場和宮古機場的全部104個航班；日本航空（JAL）取消了71個航班，包括往返那霸機場和宮古機場的所有航班，加上其他日本國籍航空，以及部分2日班次，已有400架航班取消。