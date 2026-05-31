中華職棒中信兄弟今（31）日以6：3逆轉擊退富邦悍將，收下2連勝，「超級工具人」張仁瑋在7局上敲出清壘三壘安打，成為此役獲勝大功臣。賽後張仁瑋表示，近期球隊連敗時，感覺到隊友壓力都滿大的，但老闆辜仲諒現身勉勵，對球隊幫助很大；有趣的是，在兄弟發布的照片中，僅張仁瑋與辜董「Face to Face」，他也替大家解惑，「剛好那天我打第1棒，所以就先熱身，老闆叫我過去，問我今天打哪棒。」

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移防外野成逆轉功臣　平野惠一感謝張仁瑋支援

張仁瑋今日扛先發第6棒、右外野手，其實在29日賽前，兄弟總教練平野惠一透露，讓張仁瑋守外野有點可惜，因此在江坤宇歸隊首戰移防三壘，不過今日在公布打序前，平野主動提及張仁瑋要去守外野，「其實2天前才講過，不想讓他去守外野，與其說是效益，不如用『讓本人容易打出成果的環境』來看的話，我覺得守三壘是比較好的。」

不過平野今日的安排在賽中收到成效，張仁瑋敲出致勝三壘安打，成為此役MVP，平野賽後被問到這題時，點了點頭，「以總教練立場，放他在外野，其實對他很抱歉。很感謝他任何位置都支援，相當積極的表現。」

▲中信兄弟大老闆辜仲諒29日現身大巨蛋，賽前親自鼓勵球員。（圖／中信兄弟提供,2026.5.29）
▲中信兄弟大老闆辜仲諒29日現身大巨蛋，賽前親自鼓勵球員。（圖／中信兄弟提供,2026.5.29）
為何跟辜仲諒「面對面」？　張仁瑋親自解釋原因

張仁瑋賽後直言，自己本來就不排斥任何守位，「能給我這個機會上場，就盡量把該做的事做好。」過去1個月兄弟主戰游擊手江坤宇因傷下二軍，張仁瑋不僅成功補上空缺，還打出火燙的成績，打擊率一度逼近3成4，在江坤宇歸隊後，張仁瑋回到「工具人」的角色，「練習時多去守，只要外野沒那麼多人，我就會去接一下。」

兄弟走出連敗陰霾，拉出一波2連勝，張仁瑋坦言，連敗時感覺到每個人壓力都滿大的，「前天老闆有來，叫我們要開心打球，我覺得這個都對球隊有很大的幫助。」有趣的是，兄弟發布辜仲諒與選手談話的照片中，選手大多坐在辜董身旁，僅張仁瑋是「Face to Face」，他今天替大家解惑，「剛好那天我打第1棒，所以就先熱身，老闆叫我過去，問我今天打哪棒。」

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...