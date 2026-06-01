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韓國男團n.SSign台灣成員方毅家，靠著在社群搞笑發言，以及在直播中模仿「法拉利姐」張婷婷招牌台詞「媽斗明星」獲得許多關注，在韓國發展的他，不免會因為台灣國籍受到一些粉絲刁難，近日他在機場時，就被中國粉絲詢問：「你是中國人嗎？」這時他直接超機智裝傻、怪腔怪調回應：「我聽不懂」，高EQ處理了一次危機。一名中國粉絲在小紅書發了一個方毅家的影片，其中旁白一直在詢問他：「你是中國人嗎？」接著他先是發出了疑問的聲音，於是旁白又再問了一次：「你是中國人嗎？」下一秒，方毅家發出了一聲驚呼：「啊？」接著用了一個怪腔怪調的語氣說：「我聽不懂？」成功瓦解一次國籍危機。根據了解，方毅家過去也曾被問到過「是不是中國人」的相關問題，那時他直接轉移話題，跟粉絲聊了其他問題，並且不經意地揮動了手上的台灣護照，間接回應了對方問題。方毅家被問是不是中國的影片曝光後，瞬間在社群掀起熱議，「感覺問的人就是故意的」、「惡意滿滿」、「他說過他是外星人，不要再問了」、「故意問這種問題就只是在刁難罷了，還拿手機錄影再發到網路上」；不過事後，影片主人也澄清自己當下並不認識方毅家，只是因為聽到對方說中文才隨口問的，並沒有其他刁難的意思。