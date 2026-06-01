許多台灣人愛逛的美式賣場好市多（Costco），其中一項主打特色就是「會員資格全球通用」，而近期在社群平台 Threads 上便掀起了一波「去韓國順便辦好市多會員卡」的熱門討論！有民眾分享，自己到韓國申辦金星會員卡，年費折合新台幣竟然只要約 900 元，比起台灣目前的 1,500 元會費直接省下不少錢，讓不少台灣消費者直呼：「這價差真的太有感！」
社群掀好市多海外辦卡潮！會員愣：價差好大
近期在Threads社群上有民眾分享，自己飛到韓國玩，發現韓國好市多金星會員年費只要 43,000 韓元（折合新台幣約 900 元），讓他忍不住直接當場申辦，並推薦：「如果你在韓國很無聊，一時不知道要幹嘛，可以來辦張好市多會員卡，記得帶上護照就 OK！」
貼文曝光後，立刻吸引超過 2.9 萬名網友按讚。不少網友驚呼：「好便宜…台灣漲價到 1,500 台幣了」、「價差真的好大」、「沒錯便宜很多～去韓國的行程之一」、「Costco 卡全世界通用，國外辦卡只是不能在自己國家線上購物，不買線上就沒差」，但也有過來人提醒：「但要回韓國好市多續約喔！我是去年辦卡今年回去續約，還有送購物袋」。
各國好市多差很大！台、韓、日會費比一比
好市多在亞洲各國的定價不同，經過匯率換算後，台灣的會員費明顯高於日、韓兩國。以下為各國會費的明顯差距：
一般金星會員（Gold Star）：
台灣好市多： 年費新台幣 1500 元。
韓國好市多： 年費 4 萬 3000 韓元，折合新台幣約 900 元（現省約 600 元）。
日本好市多： 年費 5280 日圓，折合新台幣約 1060 元（現省約 440 元）。
黑鑽卡高等級會員（Executive）：
台灣好市多： 年費新台幣 3000 元。
韓國好市多： 年費 8 萬 6000 韓元，折合新台幣約 1800 元（與台灣價差達 1200 元）。
日本好市多：年費9900日圓，折合新台幣約 1950 元（與台灣價差 1050 元）。
想當省錢聰明人？持海外卡在台消費需注意 3 大限制
雖然拿著韓國、日本的好市多會員卡同樣可以爽逛全台實體賣場，但旅遊部落客「不奇而遇 Steven & Sia」也特別提醒，跨國使用會員卡在台灣消費時，仍會遇到以下結帳與實質限制：
限制一：台灣聯名卡無法綁定與回饋
台灣好市多目前實體賣場主要接受現金或「富邦好市多聯名卡」結帳。如果你持有海外會員卡，將無法享有台灣聯名卡的消費回饋機制。
限制二：現場結帳方式受限
由於海外會員卡無法與台灣的信用卡直接綁定刷卡，持卡人在台灣結帳時可能必須全程使用「現金」支付，對於習慣刷卡賺里程或紅利的消費者較不便利。
限制三：無法在台灣好市多加油站消費
台灣好市多的加油站目前僅支援「富邦聯名卡」或是「現場現金儲值卡」進行付款。持海外會員卡的車主將無法直接享受好市多加油站的油價優惠。
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近期在Threads社群上有民眾分享，自己飛到韓國玩，發現韓國好市多金星會員年費只要 43,000 韓元（折合新台幣約 900 元），讓他忍不住直接當場申辦，並推薦：「如果你在韓國很無聊，一時不知道要幹嘛，可以來辦張好市多會員卡，記得帶上護照就 OK！」
貼文曝光後，立刻吸引超過 2.9 萬名網友按讚。不少網友驚呼：「好便宜…台灣漲價到 1,500 台幣了」、「價差真的好大」、「沒錯便宜很多～去韓國的行程之一」、「Costco 卡全世界通用，國外辦卡只是不能在自己國家線上購物，不買線上就沒差」，但也有過來人提醒：「但要回韓國好市多續約喔！我是去年辦卡今年回去續約，還有送購物袋」。
好市多在亞洲各國的定價不同，經過匯率換算後，台灣的會員費明顯高於日、韓兩國。以下為各國會費的明顯差距：
一般金星會員（Gold Star）：
台灣好市多： 年費新台幣 1500 元。
韓國好市多： 年費 4 萬 3000 韓元，折合新台幣約 900 元（現省約 600 元）。
日本好市多： 年費 5280 日圓，折合新台幣約 1060 元（現省約 440 元）。
黑鑽卡高等級會員（Executive）：
台灣好市多： 年費新台幣 3000 元。
韓國好市多： 年費 8 萬 6000 韓元，折合新台幣約 1800 元（與台灣價差達 1200 元）。
日本好市多：年費9900日圓，折合新台幣約 1950 元（與台灣價差 1050 元）。
雖然拿著韓國、日本的好市多會員卡同樣可以爽逛全台實體賣場，但旅遊部落客「不奇而遇 Steven & Sia」也特別提醒，跨國使用會員卡在台灣消費時，仍會遇到以下結帳與實質限制：
限制一：台灣聯名卡無法綁定與回饋
台灣好市多目前實體賣場主要接受現金或「富邦好市多聯名卡」結帳。如果你持有海外會員卡，將無法享有台灣聯名卡的消費回饋機制。
限制二：現場結帳方式受限
由於海外會員卡無法與台灣的信用卡直接綁定刷卡，持卡人在台灣結帳時可能必須全程使用「現金」支付，對於習慣刷卡賺里程或紅利的消費者較不便利。
限制三：無法在台灣好市多加油站消費
台灣好市多的加油站目前僅支援「富邦聯名卡」或是「現場現金儲值卡」進行付款。持海外會員卡的車主將無法直接享受好市多加油站的油價優惠。