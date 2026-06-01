薔薔的妹妹林嘉珍被中國妻子「阿順」控訴騙婚騙孕，沒想到又爆出她創立的「福利寶貝生殖中心」被質疑違法招攬，台北市衛生局也回應，今年早已經對其開罰過5萬元，若有新的事證會加碼開罰。
薔妹成立生殖中心 疑違法招攬被開罰
林嘉珍成立的福利寶貝生殖中心，公告出中國、泰國、美國、馬來西亞等國家的代孕行情表，價格落在66 萬人民幣（約台幣300萬元），不過根據台灣的《人工生殖法》，僅有「異性戀合法不孕夫妻」才能合法在台灣接受人工授精或試管嬰兒療程，林嘉珍也被懷疑非法進行代孕買賣，不過她曾在社群平台澄清，公司只是提供「諮詢」以及「資訊」服務，並沒有違法。
根據《聯合報》報導，北市衛生局醫事管理科長吳岱穎透露，今年已經接獲多起針對福利寶貝生殖中心的通報，調查發現確實違法，已經依照《醫療法》第104條「非醫療機構，不得為醫療廣告」處以5萬元的罰鍰，若還有新的事證，會重新開罰。
薔妹被中國妻控騙婚 事件延燒
林嘉珍去年與中國籍同性伴侶「阿順」（原名小潔）結婚，兩人到國外借精懷孕，並在今年3月生下小孩，阿順30日晚間在Threads上爆料自己被林嘉珍騙婚騙孕，生完小孩第9天就被趕出月子中心，也不讓她住在租屋處，每天只能搭2小時的車去看女兒，氣憤喊：「這兩年太多事情，被詐欺、被背叛，騙錢騙懷孕，太多事情壓在我心裡我一直沒有說出去，從來我沒有遇到過這麼壞，這麼心腸歹毒的人」。
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林嘉珍成立的福利寶貝生殖中心，公告出中國、泰國、美國、馬來西亞等國家的代孕行情表，價格落在66 萬人民幣（約台幣300萬元），不過根據台灣的《人工生殖法》，僅有「異性戀合法不孕夫妻」才能合法在台灣接受人工授精或試管嬰兒療程，林嘉珍也被懷疑非法進行代孕買賣，不過她曾在社群平台澄清，公司只是提供「諮詢」以及「資訊」服務，並沒有違法。
根據《聯合報》報導，北市衛生局醫事管理科長吳岱穎透露，今年已經接獲多起針對福利寶貝生殖中心的通報，調查發現確實違法，已經依照《醫療法》第104條「非醫療機構，不得為醫療廣告」處以5萬元的罰鍰，若還有新的事證，會重新開罰。
林嘉珍去年與中國籍同性伴侶「阿順」（原名小潔）結婚，兩人到國外借精懷孕，並在今年3月生下小孩，阿順30日晚間在Threads上爆料自己被林嘉珍騙婚騙孕，生完小孩第9天就被趕出月子中心，也不讓她住在租屋處，每天只能搭2小時的車去看女兒，氣憤喊：「這兩年太多事情，被詐欺、被背叛，騙錢騙懷孕，太多事情壓在我心裡我一直沒有說出去，從來我沒有遇到過這麼壞，這麼心腸歹毒的人」。