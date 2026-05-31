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中華職棒今（31）日三地開打，中信兄弟在台北大巨蛋上演精彩逆轉秀，靠著第七局的5分大局，以6：3擊敗富邦悍將奪下2連勝。統一7-ELEVEn獅則在天母客場展現強大韌性，在8、9兩局把握得分機會，以4：1氣走味全龍。另外一地桃園的比賽，樂天桃猿老將林泓育敲出再見安打，樂天就以7：6退台鋼雄鷹。中信兄弟此役推出勝騎士掛帥先發，富邦悍將則是派江國豪應戰，首局黃衫軍就展開攻勢，靠著岳政華、王威晨與王政順的三支安打先馳得點，不過下個半局悍將馬上反擊，王苡丞、林澤彬把握得點圈機會替悍將攻下3分逆轉戰局。7局上黃衫軍攻勢再起，張士綸、岳政華連續2支二壘安打，追回1分，隨後王威晨敲追平安打，張仁瑋在關鍵時刻擊出帶有2分打點的致勝安打，中信兄弟一口氣灌進5分大局，終場中信兄弟就以6比3逆轉擊敗富邦悍將。統一7-ELEVEn獅與味全龍在天母棒球場上演精采的投手大戰，味全洋將鋼龍本場比賽先發7局僅失1分，並且狂飆13K創生涯新高，可惜隊友打線熄火無緣勝投，統一則是把握龍隊換投機會，8、9兩個半局攻下3分，終場就以4：1擊敗味全龍。樂天桃猿在主場迎戰台鋼雄鷹，本場比賽雙方互有攻勢，呈現激烈的拉鋸戰。台鋼打線在比賽中後段把握得分契機，取得6：5一分領先。來到關鍵的第九局戰況忽然風雲變色，台鋼守護神林詩翔一上場就被嚴宏鈞打出安打上壘並靠著犧牲短打攻佔得點圈，隨後敬遠陳晨威又保送李勛傑，雖然關鍵時刻三振劉子杰，但下一棒的林泓育打出一支再見安打終結比賽，樂天桃猿就以7：6險勝台鋼雄鷹拿下勝利。