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中信兄弟今（31）日6：3擊敗富邦悍將，周末系列賽3連戰取得2勝1敗，逐漸走出近日低潮，打者上壘後、與休息室隊友的有趣手勢互動，也成關注焦點，還因為勝騎士、詹子賢等人搞怪，出現許多版本，甚至連打擊教練西田明央也被拍到跟著賣萌，被球迷封為「勝利手勢」，「隊魂」王威晨近日受訪時也公開靈感來源，原來是他本人與王政順想出來的。兄弟前段時間陷入8連敗低潮，球隊想用各種方法提振士氣，於是王威晨才想出全新的上壘手勢，「是我跟阿順（王政順）想的，上壘時會比上下左右，休息室的隊友，會因應我們的方向去倒。」每當兄弟球員上壘，變化大動作比出方向，導播也會切換到休息區整齊劃一的倒下畫面，連教練也不例外，隨著兄弟戰績止跌回升，球迷也將這個充滿互動性的動作封為「勝利手勢」。因為這個動作也衍生出許多趣味鏡頭，包含愛搞怪的詹子賢會亂比方向，讓隊友摸不著頭緒，小將張士綸則意外被高宇杰打到臉受傷等等。就連當家王牌勝騎士，今日投出三振後也大玩這個手勢梗，讓球迷也笑翻天，「到底多好玩？」、「勝騎士：終於輪到我玩了」、「辜老闆昨天到底施了什麼魔法」、「這才是中信幼稚園，慢慢回來了」、「開心打球就是這個氣氛」