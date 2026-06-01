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▲阿順在Threads上爆料和薔妹之間的感情糾葛。（圖／翻攝自Threads@yxluck666）

薔薔的妹妹林嘉珍30日被中國妻「阿順」爆料騙婚騙孕，不僅如此，阿順接連貼出對話紀錄，控訴林嘉珍在這段感情中是如何傷害她，甚至拍她的裸照影片傳給岳父和表姊，阿順崩潰喊，「我媽已經被她逼的加上擔心我得了嚴重的焦慮症在吃藥。」阿順踢爆林嘉珍不僅家暴還曾出軌，林嘉珍則反控阿順是酒店妹，與她交往後還持續被其他男人包養，雙方隔空開戰爭執不休，阿順更踢爆林嘉珍把她的裸照影片發給爸媽和表姊，阿順崩潰喊，「我媽已經被她逼的加上擔心我得了嚴重的焦慮症在吃藥」。另外，林嘉珍在聲明中說，自從孩子出生以後，是她扛起照顧責任，還一直被阿順家人勒索，讓她承受巨大壓力，對此阿順反擊，「她所說的我向她勒索的1000w台幣，那是我的婚前財產，一直遲遲不還，她家裡人都知道。」阿順喊冤，在她生產期間，爸媽一直想到台灣陪產，但林嘉珍一直不幫她爸媽做擔保人申請到台灣，「我跟她結婚到現在，從來沒有給我買過鑽戒貴重物品結婚禮物。我連花我自己的錢之前都要被她數落，想太多了還我勒索她錢？」不少網友也質疑阿順，當初怎麼會走上這條路，阿順不願意多談，「至於我為什麼跟她結婚懷孕，曾經雖然我對她有感情和信任，但是我也被她設計，具體細節不想發在網上，以後法院去說吧。」