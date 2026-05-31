輝達、微軟及Arm在社群平台同步釋出「A new era of PC」貼文，並附上台北流行音樂中心座標，正是輝達執行長黃仁勳周一GTC大會演講地點，暗示 PC 領域即將迎來一個新時代，引發市場關注。美媒指出，輝達與微軟將首度發表採用輝達晶片作為主處理器的Windows個人電腦。對於盛傳N1X / Windows PC 處理器即將發表，天風國際證券分析師郭明錤分析未來出貨量以及帶動換機潮關鍵。
美國新聞媒體Axios今天引述消息人士報導，輝達與微軟預計將首度發表採用輝達晶片作為主處理器的Windows個人電腦。除了微軟自家的Surface系列電腦外，包括戴爾（Dell）等電腦品牌也將推出輝達驅動的裝置。另一方面，微軟也預計發表新軟體，讓AI Agent（智慧代理人）能在Windows電腦本地端執行各種任務。
對於流傳已久的輝達Arm架構筆電晶片N1／N1x可能正式亮相，郭明錤在社群平台X點出幾項供應鏈調查與重點，他指出，供應鏈調查顯示，配備 N1X 的裝置未來兩年出貨量約10Ｍ，仍屬利基市場，瞄準對裝置端 AI 算力有需求的重度使用者。
郭明錤認為，未來出貨能否上修，除售價因素，關鍵仍在於 Windows 能否提供真正調度裝置端 AI 算力的應用與工作流。
郭明錤提到，目前PC部分，無論是Windows與Mac的主流 AI 應用皆為「用瀏覽器上 LLM 網站」與「透過 API 消耗雲端 LLM 的算力 / token」，核心都是使用雲端 AI 算力，非裝置端。
他點出，2026 年目前為止PC產業的兩個熱門事件，都與裝置端 AI 算力幾乎無關。首先是MacBook Neo 的熱賣。他的產業調查顯示，2026年該機種出貨量顯著調升約 100% ，約由5M成長至10M，消費者買的是「低價 + 設計 + 生態」，不是買裝置端 AI 算力。
另一方面，便宜的小PC主機雖仍屬利基市場，但因能長時間掛機跑如OpenClaw等AI agent而受到高度關注。這類agent的推論算力幾乎也來自雲端。無論銷量或話題，都與裝置端AI算力幾乎無關。
最後，郭明錤強調，目前 PC 作業系統 AI 化主要仍處於「為本家應用程式增加 AI 功能」與「輕度整合跨應用程式的工作流」。已有善用裝置端 AI 算力的應用，如語音轉錄文字，但不足以推動顯著升級換機需求。N1X 裝置可望提供 AI 重度使用者另一個好選擇受益於 N1X，裝置設計能在 AI 算力、記憶體、外觀與攜帶性之間，取得一個更好的新平衡點。
此外，對在本地端跑 LLM 的重度使用者而言，在不錯的裝置端 AI 算力與大容量記憶體裝置的選擇上，N1X 裝置是除了 Mac 以外的另一個好選擇。若欲帶動顯著升級換機潮，除售價外，作業系統（Windows）支援仍是關鍵。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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對於流傳已久的輝達Arm架構筆電晶片N1／N1x可能正式亮相，郭明錤在社群平台X點出幾項供應鏈調查與重點，他指出，供應鏈調查顯示，配備 N1X 的裝置未來兩年出貨量約10Ｍ，仍屬利基市場，瞄準對裝置端 AI 算力有需求的重度使用者。
郭明錤認為，未來出貨能否上修，除售價因素，關鍵仍在於 Windows 能否提供真正調度裝置端 AI 算力的應用與工作流。
郭明錤提到，目前PC部分，無論是Windows與Mac的主流 AI 應用皆為「用瀏覽器上 LLM 網站」與「透過 API 消耗雲端 LLM 的算力 / token」，核心都是使用雲端 AI 算力，非裝置端。
他點出，2026 年目前為止PC產業的兩個熱門事件，都與裝置端 AI 算力幾乎無關。首先是MacBook Neo 的熱賣。他的產業調查顯示，2026年該機種出貨量顯著調升約 100% ，約由5M成長至10M，消費者買的是「低價 + 設計 + 生態」，不是買裝置端 AI 算力。
另一方面，便宜的小PC主機雖仍屬利基市場，但因能長時間掛機跑如OpenClaw等AI agent而受到高度關注。這類agent的推論算力幾乎也來自雲端。無論銷量或話題，都與裝置端AI算力幾乎無關。
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此外，對在本地端跑 LLM 的重度使用者而言，在不錯的裝置端 AI 算力與大容量記憶體裝置的選擇上，N1X 裝置是除了 Mac 以外的另一個好選擇。若欲帶動顯著升級換機潮，除售價外，作業系統（Windows）支援仍是關鍵。
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