捷克參議院主席韋德齊 （Miloš Vystrčil）預計本週訪問台灣，因捷克有意和中國恢復「務實且平衡」的關係，所以傳出新總理巴比斯（Andrej Babiš）拒絕提供公務專機，韋德齊和商業代表團恐怕得乘坐商務航班來台。而中國駐捷克大使館也在韋德齊啟程當天發文警告，中國堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來。
根據中國駐捷克大使館官網，使館發言人昨（5/31）被傳媒問及，韋德齊啟程赴台灣訪問，館方有何評論時，批評韋德齊無視捷克政府立場及主流民意，出於個人私利，執意再次竄訪台灣，嚴重干涉中國內政，嚴重侵犯中國國家主權和領土完整，嚴重違反國際關係基本準則和捷方一個中國政治承諾。
中國駐捷克大使館強調，對此予以強烈譴責、堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來。
中國駐捷克大使館並重申，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，而中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，中國政府和人民捍衛國家主權、領土完整的決心堅定不移，敦促捷克恪守一個中國原則，立即採取有效措施，消除錯誤行徑帶來的惡劣影響，以實際行動維護中捷關係發展大局。
韋德齊是捷克政壇出名的友台派，早在2020年就曾到訪台灣，促進台捷2國在研發、創新、新創企業、晶片、先進技術及安全等領域的合作。
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中國駐捷克大使館強調，對此予以強烈譴責、堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來。
中國駐捷克大使館並重申，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，而中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，中國政府和人民捍衛國家主權、領土完整的決心堅定不移，敦促捷克恪守一個中國原則，立即採取有效措施，消除錯誤行徑帶來的惡劣影響，以實際行動維護中捷關係發展大局。
韋德齊是捷克政壇出名的友台派，早在2020年就曾到訪台灣，促進台捷2國在研發、創新、新創企業、晶片、先進技術及安全等領域的合作。