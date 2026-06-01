美國商務部當地時間週日發出新指引，禁止輝達（Nvidia）、AMD等科技企業，向位於中國境外的中資企業出售高階AI半導體，包含Rubin、Blackwell處理器、MI350x晶片等等，企圖防堵這個已存在約1年的監管漏洞。

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根據美國財經媒體《CNBC》及《路透社》報導，美國商務部聲稱，儘管美國已大力限制中國企業獲得開發關鍵AI所需的晶片，但過去近1年，美國最好的AI晶片，仍可能流入位於馬來西亞等地的中國企業子公司。

漏洞何來？

報導指出，這個漏洞實際上也算是川普（Donald Trump）政府一手造成的，因美國商務部在2025年5月宣布，不再執行拜登（Joe Biden）政府後期發布的AI擴散規則，該規則旨在規範全球對AI晶片的取得。

目前尚不清楚過去1年，究竟有多少晶片被以這種方式輸出，不過據1位深入了解供應鏈的晶片產業界人士估計，數量可能高達數十萬枚。

美國科技專家、前國務院官員麥奎爾（Chris McGuire）週日在社群平台發文，表示這一漏洞使中國企業的海外子公司，無需獲得許可，即可購買輝達的Blackwell晶片，而且它們一直在大量採購。

截至發稿時間為止，美國商務部、輝達、AMD尚未回應外媒置評的請求。

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蔡姍伶編輯記者

從事國際新聞工作近10載，先後於電視台、網路媒體任職，曾兼任外媒特約記者數年。