緬甸撣邦（Shan State）南坎鎮區（Namkham）的一處村莊，當地時間週日驚傳大爆炸，截至發稿時間為止，已知至少造成55人死亡、幾十人受傷，而爆炸原因據信是儲存在村內，用來採礦的炸藥引起的。
根據《BBC》報導，控制該地區的武裝反抗軍-德昂民族解放軍（TNLA）證實，是採礦和採石使用的炸藥發生爆炸引發悲劇，不少村民喪生或受傷，房子也因爆炸威力而受損，但並未提供更多細節。
倖存居民：以為世界末日
報導引述大爆炸過後，當地居民地描述，現場狀況是何等慘烈及混亂，許多人一開始都以為是遭到空襲，傷亡者包括孩童，數以百計的民宅被波及。
有腿部受傷的倖存者聲稱，自己能存活純屬幸運，爆炸當下她正坐在臥室裡邊吃麵條邊看手機：「如果我當時在廚房，可能就沒命了。」
倖存者描述，爆炸後到處都是人們的哭泣聲，呼喊著父母親人的名字，感覺就像世界末日到來一樣。
事故起因被質疑
報導提到，緬甸許多反政府武裝組織，依靠開採貴重礦產來資助其活動，但由於安全措施不足，礦井坍塌或類似事故屢見不鮮。
村民質疑當局，為何允許大量爆裂物被存放在有人居住的社區附近，強調除非當局給出合理解釋，否則罹難者家屬不會滿意或善罷甘休。
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報導引述大爆炸過後，當地居民地描述，現場狀況是何等慘烈及混亂，許多人一開始都以為是遭到空襲，傷亡者包括孩童，數以百計的民宅被波及。
有腿部受傷的倖存者聲稱，自己能存活純屬幸運，爆炸當下她正坐在臥室裡邊吃麵條邊看手機：「如果我當時在廚房，可能就沒命了。」
倖存者描述，爆炸後到處都是人們的哭泣聲，呼喊著父母親人的名字，感覺就像世界末日到來一樣。
事故起因被質疑
報導提到，緬甸許多反政府武裝組織，依靠開採貴重礦產來資助其活動，但由於安全措施不足，礦井坍塌或類似事故屢見不鮮。
村民質疑當局，為何允許大量爆裂物被存放在有人居住的社區附近，強調除非當局給出合理解釋，否則罹難者家屬不會滿意或善罷甘休。