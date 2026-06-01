第6號中度颱風薔蜜持續朝日本方向前進，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，今（1）日颱風外圍環流為台灣北部及東北部帶來局部短暫雨，北台灣氣溫略降，其餘地區仍維持炎熱天氣。周二起水氣減少，各地再度轉為晴熱，周三、周四午後對流發展機率提高，局部山區及部分平地可能出現雷陣雨。值得留意的是，周五至下周三滯留鋒面與西南季風將逐漸形成有利降雨環境，台灣有機會進入梅雨旺盛期。
中颱薔蜜外圍環流襲台！北部、東北部降雨 周三起水氣減
吳德榮指出，昨天全台高溫普遍落在34至36度之間。根據觀測資料，今天清晨屏東山區仍受前一天午後殘留雲系影響，出現零星降雨。截至清晨4時42分，各地平地最低溫約19至22度，其中北部21至30度、中部21至35度、南部22至36度、東部19至35度。
最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式顯示，受到中颱薔蜜外圍東北風影響，部分水氣被帶往台灣附近，今天迎風面的北部及東北部地區偶有局部短暫降雨，午後山區也有零星降雨機率，北台灣氣溫較前幾天略為下降。
中央氣象署最新路徑潛勢預測顯示，薔蜜颱風持續朝北、北北東方向移動後再轉往東北前進，今天將掃過琉球群島，明後兩天依序影響日本九州、四國以及本州南部地區，提醒前往日本旅遊的民眾可多加注意。
隨著薔蜜颱風持續遠離，明天水氣將進一步減少，各地白天大多維持晴朗炎熱天氣，僅山區午後有零星短暫降雨機會。
周三、周四薔蜜颱風已遠離台灣周邊海域，西南季風則開始進入南海一帶，台灣各地白天仍以高溫晴熱為主，但大氣環境逐漸變得不穩定。周三山區午後容易出現熱對流發展，周四午後雷陣雨範圍可能進一步由山區向部分平地擴展。
梅雨旺盛期來了！吳德榮示警：周五至下周三有第5波鋒面
值得注意的是，周五至下周三期間，梅雨季第5波鋒面配合西南季風的環境將逐漸建立，大氣不穩定程度明顯提高。吳德榮指出，屆時容易有中小尺度天氣系統在鋒面附近發展，不僅降雨強度可能增強，降雨時段也不再侷限於午後，台灣有機會逐步進入典型的梅雨旺盛期。不過由於目前仍屬較長期預報，各國模式後續仍可能調整，相關變化有待持續觀察。
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮指出，昨天全台高溫普遍落在34至36度之間。根據觀測資料，今天清晨屏東山區仍受前一天午後殘留雲系影響，出現零星降雨。截至清晨4時42分，各地平地最低溫約19至22度，其中北部21至30度、中部21至35度、南部22至36度、東部19至35度。
最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式顯示，受到中颱薔蜜外圍東北風影響，部分水氣被帶往台灣附近，今天迎風面的北部及東北部地區偶有局部短暫降雨，午後山區也有零星降雨機率，北台灣氣溫較前幾天略為下降。
隨著薔蜜颱風持續遠離，明天水氣將進一步減少，各地白天大多維持晴朗炎熱天氣，僅山區午後有零星短暫降雨機會。
周三、周四薔蜜颱風已遠離台灣周邊海域，西南季風則開始進入南海一帶，台灣各地白天仍以高溫晴熱為主，但大氣環境逐漸變得不穩定。周三山區午後容易出現熱對流發展，周四午後雷陣雨範圍可能進一步由山區向部分平地擴展。
梅雨旺盛期來了！吳德榮示警：周五至下周三有第5波鋒面
值得注意的是，周五至下周三期間，梅雨季第5波鋒面配合西南季風的環境將逐漸建立，大氣不穩定程度明顯提高。吳德榮指出，屆時容易有中小尺度天氣系統在鋒面附近發展，不僅降雨強度可能增強，降雨時段也不再侷限於午後，台灣有機會逐步進入典型的梅雨旺盛期。不過由於目前仍屬較長期預報，各國模式後續仍可能調整，相關變化有待持續觀察。