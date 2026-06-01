伊朗戰爭前景尚不明朗，華府與德黑蘭針對停戰協議內容彼此拉鋸、討價還價，《伊朗國際電視台》（Iran International）引述知情人士透露，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）已於週日（5月31日）正式發函，向最高領袖辦公室提出請辭。伊朗官方隨即否認，強調裴澤斯基安正在全力處理國政。
綜合外媒報導，知情人士踢爆，裴澤斯基安在給最高領袖辦公室的辭職信中，表示近期總統與內閣政府，被完全排除在國家重大及關鍵的決策過程之外，國家出現權力真空，伊朗伊斯蘭革命衛隊得以全面控制大局；在這種情況下，自己根本無法管理政府並履行法律職責，因此要求立即辭職。
消息傳出後，伊朗總統府通訊官員塔巴塔巴伊（Mehdi Tabatabai）回應稱，有關裴澤斯基安辭職的傳聞都是假的，總統將繼續履行職責，不會停止為伊朗人民服務，政府將堅定推進各項工作，直到生命最後一刻。
伊朗政府訊息委員會主席哈茲拉蒂（Elyas Hazrati）也透過聲明譴責不實傳聞，指控這些謠言的真實目的，是製造不和、破壞國家凝聚力，而這些圖謀絕不會得逞。
同一天，裴澤斯基安也在社群平台表示，國家面臨許多挑戰，若想克服困難，須有社會各界的支持，面對困難與挑戰，伊朗需要進一步加強社會團結與合作。
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消息傳出後，伊朗總統府通訊官員塔巴塔巴伊（Mehdi Tabatabai）回應稱，有關裴澤斯基安辭職的傳聞都是假的，總統將繼續履行職責，不會停止為伊朗人民服務，政府將堅定推進各項工作，直到生命最後一刻。
同一天，裴澤斯基安也在社群平台表示，國家面臨許多挑戰，若想克服困難，須有社會各界的支持，面對困難與挑戰，伊朗需要進一步加強社會團結與合作。
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