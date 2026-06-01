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▲林岱縈、若潼、貝佳頤、卉妮與熊霓（如圖）等人前進西雅圖應援，未料卻傳出護照被偷、座車被砸的狀況。（圖／翻攝自熊霓臉書）

樂天女孩成員林岱縈、若潼、貝佳頤、卉妮與熊霓日前受邀前往美國，參加美國職棒西雅圖水手隊舉辦的「台灣日」活動，眾人於當地球場帶來應援演出，希望透過充滿特色的台灣啦啦隊文化，向海外球迷介紹台灣棒球魅力，也與當地僑胞及觀眾熱情互動，原本被視為一次成功的國際交流行程，未料活動才剛開始就傳出樂天女孩座車被砸、行李遭竊以及護照全丟失的狀況，讓不少粉絲都十分擔心。記者第一時間詢問樂天女孩公關，截稿前尚未獲得回應。樂天女孩林岱縈、若潼、貝佳頤、卉妮與熊霓等人，近期受邀前往西雅圖參加「台灣日」沒想到就在活動進行期間，一行人卻碰上突發狀況，根據《CTWANT》報導，成員們在美國當地遭遇車輛遭破壞並失竊的事件，放置於車內的行李與個人物品疑似遭人搜刮帶走，更令人擔憂的是部分重要證件如護照等也疑似在事件中遺失，讓原本開心的海外行程瞬間蒙上陰影，相關消息曝光後也引發粉絲關注。由於失竊物品中傳出包含護照等重要文件，部分成員目前已著手處理補件程序，希望能盡快取得臨時旅行文件，以免影響後續返國安排，據悉樂天女孩原訂於6月初結束行程返台，但在證件遺失的情況下，相關作業勢必增加不少時間與程序，也讓此次海外工作行程增添更多不確定因素。事實上，這並非樂天女孩團隊首次在海外遭遇財物損失，先前應援團團長壯壯前往英國參加活動時，也曾發生停放車輛遭砸毀、車內財物被洗劫的事件，當時損失金額據傳高達600萬，由於類似案件在部分觀光地區時有所聞，加上失竊物品流向難以追查，即使報警處理最後能夠找回財物的機率往往相當有限。此次樂天女孩在美國遭遇竊案後，立即引發大批粉絲留言關心，不少人擔憂成員的人身安全以及返台行程是否受到影響，雖然目前失竊物品與實際損失金額尚未完全公開，但外界普遍希望相關證件能盡快完成補辦程序，讓所有成員平安結束工作行程順利返國，也期待未來海外活動能有更完善的安全措施，避免類似事件再次發生。