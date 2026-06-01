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▲許常德（左）昨晚幫陳盈潔辦生前告別音樂會，于美人（右）無償擔任主持人。（圖／記者李欣恬攝影）

72歲的資深台語歌后陳盈潔近年因病保外就醫，日前驚傳因連續10天血便一度病危，生命旅程已逐漸走向終點。音樂人好友許常德於昨（31）日在EZ5舉辦「搭上火箭前跟大家說再見音樂會」，並透露與陳盈潔離婚長達23年的前夫李春賀近日已低調現身醫院探視，並向她告別，但陳盈潔意識不清，令人鼻酸。許常德透露自己前天才剛前往醫院探望陳盈潔，感受到她的狀況十分不樂觀，因為不捨她持續承受病痛折磨，他曾在病榻前鼓勵她：「若看見火箭就趕快出發了。」對於李春賀前來告別，許常德感到十分溫馨與感動，更以「心甘情願的無缺不成圓」來形容這份情誼，直言對方能到現場，有這份情就很棒了。回顧這段感情，陳盈潔與前夫李春賀是在1996年結婚，當年是由廖峻牽線認識。2023年陳盈潔遭判刑後，李春賀曾受訪透露，因陳盈潔有借貸問題，早在2003年便依律師建議離婚。儘管兩人已結束婚姻關係超過20年，但私下始終維持友好互動，李春賀也經常關心她，如今在生命最後關頭現身告別，格外令人動容。而昨晚音樂會現場湧入超過200名粉絲與星友，許常德坦言，這將是他最後一次為陳盈潔發起募款，事前他也特別向陳盈潔報告：「我就當作她聽到了，我說這一場絕對不是為她而辦，這一次不要再麻煩大家了，這一次只做對大家有幫助的事，跟大家分享的都是開闊與喜悅的事。」許常德也表示，自己未來將不會再前往醫院探望陳盈潔，後續的身後事與相關消息，已委託殯葬業者小冬瓜（知名禮儀師）代為對外公佈。音樂會現場也有許多星友到場致意，于美人在台上爆料，許常德為了維持音樂會初衷，婉拒了許多主動報名的歌手，「有些被拒絕的甚至是拒絕破千萬的行情的歌手。」而周蕙則是少數獲准演出的來賓，她透露母親是陳盈潔的鐵粉，但因年事已高、行動不便，因此由她代表母親出席。演出中，周蕙、于美人、許志豪與許常德一同合唱陳盈潔的經典代表作《風飛沙》，許志豪也獻唱《破浪人生》，掀起現場滿滿的回憶。回顧陳盈潔入獄案情，她因教唆親姊冒簽本票，犯下教唆偽造有價證券罪，於2023年8月入監服刑，刑期為3年2個月。但入獄僅2個月，她就因急性腎衰竭、敗血症等重症陷入病危，隨後獲准保外就醫並接受插管治療，如今病況不樂觀，令外界與歌迷萬分不捨。