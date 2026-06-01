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▲ARASHI的最後一場告別演唱會中，台上台下都哭成一片淚海。（圖／翻攝自X@arashi5official）

日本國民天團ARASHI「嵐」於昨（31）日在東京巨蛋舉辦告別演唱會《ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI》，宣布27年傳奇正式落幕。不只成員在現場淚崩，就連台下5萬粉絲也哭成一片淚海，松本潤表示因為成員才能堅持下去，相葉雅紀則哭著說：「嵐是我人生全部。」ARASHI在昨日的告別演唱會中，帶來了出道以來多首經典歌曲，充滿回憶殺的表演，讓粉絲們看得又哭又笑。而演唱會尾聲，成員們也感謝陪伴了27年的粉絲們，松本潤率先含淚表示因為有這些成員，自己才能不斷堅持、克服各種困難、看到不同風景，並和隊友們擁抱。緊接著二宮和也大膽提到舊公司「星達拓（原傑尼斯）」，感性說進入傑尼斯後，人生變成彩色，「我在傑尼斯學到一件事是取決於要不要做，而不是能不能做。」相葉雅紀則直接哭出來，透露出道當時曾發誓要讓嵐掀起風暴，而這一切也都是靠粉絲支持，感謝粉絲讓嵐席捲全世界，「嵐是我人生全部，很高興可以成為嵐。」隊長大野智也淚謝粉絲，表示一路走來5位成員都整整齊齊、一個都沒少，是大家一起守護的嵐，並喊話雖然嵐在今天結束，「但大家打造的嵐會繼續下去。」櫻井翔則笑稱這時間一眨眼就過去，2021年休團時，他曾說把嵐裝進寶箱，現在5人拿鑰匙打開，出現的是粉絲拿手燈製作的燈海，他最後也忍不住哽咽，喊出成員名字，「我們曾經是嵐，不對，我們就是嵐。」Arashi於1999年11月3日出道，出道至今已走過近27年。不過，團體自2021年1月1日起進入活動休止期，成員各自發展個人事業；2024年4月嵐也與公司共同成立「株式會社嵐」，由成員直接參與營運，負責粉絲俱樂部與新人偶像培育等事業。而在確定於2026年5月底正式解散後，Arashi也在3月發表解散前推出的最後一首數位單曲〈Five〉。