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▲鄧立潔因為奶奶一句話，差點放棄赴美追夢的夢想。（圖／翻攝自Megan Teng YouTube）

近日，一名來自坦尚尼亞的台灣大學畢業生內森因感人畢業致詞惹哭全網，無獨有偶，來自台灣的鄧立潔近日也以畢業生代表身分，站上美國加州大學柏克萊分校工學院博士班畢業典禮舞台，分享自己從台大跨領域追夢的歷程，其中她提到高齡96歲奶奶得知自己將赴美攻讀博士時，哭著說出：「我不知道還能不能等5年看妳回來。」這句話不僅成為整場演講最催淚的一幕，也感動現場師生與無數網友。鄧立潔原本就讀台灣大學國際企業學系，卻因從小著迷於科幻作品中的太空船與機械設計，毅然決定跨足機械工程領域，即使一路走來面臨不少質疑與挑戰，她仍堅持自己的興趣與理想，最終前往美國深造，進入柏克萊攻讀博士學位。在校期間，鄧立潔投入自動化、機器學習及微機電系統等研究領域，逐步在工程領域站穩腳步，然而相較於學術成果，最讓她難以忘懷的卻是出國前與奶奶的一段對話，當時96歲的奶奶得知她即將離家5年，忍不住在電話中落淚，擔心自己是否還有機會等到孫女學成歸來，這份牽掛也讓鄧立潔首次體會到夢想背後所承載的親情重量。站上柏克萊畢業典禮舞台後，鄧立潔以幽默方式解釋「PhD」的各種含義，引來全場笑聲，隨後則分享疫情、AI崛起與全球局勢變化下，工程師所肩負的責任。鄧立潔表示，博士學位不只是研究成果與專業能力的象徵，更是無數家人、朋友默默支持的結晶。那些願意放手讓孩子遠行的父母、長年等待的家人，以及一路陪伴的親友，都是畢業生能夠走到今天的重要力量，而這些看不見的付出，正是她口中所謂的「博士的重量」。演講中最令人動容的一段，莫過於她談到奶奶對自己的影響。雖然奶奶沒有接受完整教育，也不懂她研究的專業技術，但在鄧立潔心中，奶奶始終是自己研究路上最重要的「祕密共同作者」。鄧立潔透露，每當研發智慧感測技術時，都會思考這些科技未來能否改善長者生活，讓研究成果真正回應社會需求。完成博士學位後，她將加入高通（Qualcomm）從事智慧系統相關工作，但未來仍希望重返學術界，將一路獲得的資源與幫助傳承給更多年輕世代。演講尾聲，鄧立潔邀請全場畢業生一起向鏡頭揮手，感謝那些無法到場卻始終支持自己的人，她勉勵同學們，未來無論成為教授、企業領袖或投身公共服務，都別忘了工程師除了改變世界的能力之外，更需要保有理解他人的溫度，最後鄧立潔也以柏克萊校訓「Fiat Lux（願光明存在）」為演說畫下句點。