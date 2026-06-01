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《美麗島電子報》最新5月國政民調顯示，總統賴清德執政表現再次黃金交叉，民眾滿意度回升至45.7%，高於不滿意度44.9%。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（31）日表示，賴清德就任2年滿意度下滑19.1個百分點，不滿意度升至44.9%，中立與年輕選民流失，連雲嘉南、高屏等基本盤也明顯下滑，執政2年重傷慘重，民意已呈現滿意與不滿意各半的對峙局面。吳子嘉昨上《下班瀚你聊》指出，最近賴清德就任剛好2年，2年來的滿意度下滑19.1個百分點，怎麼會好？壞透了！還有他開始時的不滿意度是25.3%，本來他還有中立選民支持他，現在卻到了44.9%。尤其在20-29歲民眾之間，滿意度下滑25.1個百分點；中立選民滿意度下滑29.6個百分點。吳子嘉認為，賴清德做了2年可說重傷慘重，更可怕的是，雲嘉南是他的基本盤，但有21.6%跑掉了；高屏下滑29.8個百分點。2年下來，他把雲嘉南跟高屏搞掉兩成到三成，把自己的支持度搞掉了。現在不滿的人增加一堆，民調結果變成對峙、分裂，滿意跟不滿意的各一半。​此民調由美麗島電子報委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年5月20日至5月22日，調查範圍為全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。樣本規模成功完訪1078人（住宅電話699人、行動電話379人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。