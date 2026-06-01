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訪美前喊話 訪習是為證明對岸不想打仗

鄭麗文今（1）日啟動14日訪美行程，足跡橫跨東西岸，而她昨赴高雄與婦女座談，稱將帶正能量赴美，並強調國民黨愛好和平、婦女是和平使者。她更表示，台海若爆發戰爭，台灣與世界都將受害，因此她月初訪中會見中國國家領導人習近平，是為證明對岸也不想打仗，並呼籲民進黨下架台獨黨綱。她也強調，2024在野若團結本可勝選，未來將推動藍白合，整合非綠力量。鄭麗文昨出席高雄市婦女菁英領袖成長營活動時致詞提到，大家常討論國民黨有幾個太陽，其實在座婦女朋友都一顆顆小太陽，所到之處都是光明，散發正能量，她一定帶滿正能量前往美國，把所有美國人都融化。鄭麗文接著批評，相對於民進黨一天到晚製造仇恨對立，國民黨愛好和平，關心下一代的未來，對台灣好，對兩岸就會好，對世界也會好，對美國也會好。婦女朋友們不只是小太陽，而且還是和平的使者。家裡最重要的是女人，要安心、安全與安定，尤其若換女性當市長，應該大家就會安心了。鄭麗文指出，台灣厲害的不是只有民主，也不是只有經濟，而是不管什麼宗教在台灣都可以和平共處，最重要的是不要有戰爭，台海如發生戰爭，全世界都倒楣，所有成就變廢墟，全世界包括美國都不會好，因此川普才說美國不會為台獨打仗，而她之所以去訪問習近平，是要證明其實對岸也不想打仗。鄭麗文更提到，她上任後非常認真推動藍白合，在野只要團結其實應該會贏，一定要把所有非民進黨的力量團結在一起就有贏面，對於民進黨各種奧步，要關關難過、關關過，相信歷史的浪潮已經在改變，一步一步走，一定能達到目的。