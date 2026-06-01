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▲秦昊（右）爆料伊能靜（左）吵架時會刪他好友，將他封鎖。（圖／芒果TV熱播綜藝YouTube）

伊能靜、秦昊夫妻檔近日登上中國實境節目《妻子的浪漫旅行2026》，在最新一集節目中，秦昊自爆經常和伊能靜在吵架時互刪好友、封鎖對方。秦昊透露，通常都是伊能靜傳了一大段罵他的文字後就將他封鎖，讓他想回嘴也無法回，超級無奈；伊能靜則辯解，自己只是渴望被愛、渴望被理解：「拉黑（封鎖）也是一種求救信號」。伊能靜、秦昊近日和其他3對夫妻一起參加《妻子的浪漫旅行2026》，一行人坐在一起聊天時，張豆豆先分享自己封鎖過老公孫楊的故事，秦昊聽後順勢接話，表示自己也很常被伊能靜封鎖：「我們兩個經常刪（好友），她比較多，一般人都是生氣了直接刪了，她不，她刪之前說一大堆讓你看完了特生氣、想回她，等你好不容易寫完了一發過去，發現她給你刪了」。秦昊說自己當下很生氣，氣到直接打電話過去，但伊能靜不接，這時他也會不爽：「我把她也刪了，我覺得這個東西是互相的。」伊能靜則在旁邊尷尬摀臉，笑著對其他人說：「想不到十幾年夫妻這麼幼稚，感覺你們比我們成熟」。接著伊能靜也替自己辯解：「每一次我看起來是吵架，其實都是渴望被愛、渴望被理解，我希望你給我更多安全感，我希望你能理解我的小心思，拉黑也是一種求救信號，先拉黑的人不佔上風。」結果秦昊又默默吐槽一句：「被拉黑的人是真窩火（煩悶）」，讓其他幾對夫妻笑翻。從兩人的互動可以看出，他們雖然平時感情甜蜜，但婚姻也不可能全無衝突，不過伊能靜、秦昊總能在大吵後和好，這也是彼此越來越相愛的祕訣。粉絲看了也紛紛留言，「寫完發過去發現被刪，真的笑死了」、「很正常，夫妻情侶之間很多都這樣吵架」、「太贊成伊能靜說的話了，真的就是渴望被愛、渴望理解才故意拉黑和刪除的」。