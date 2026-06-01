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▲柯文哲（左圖左）打戰鬥陀螺，生涯首戰擊敗年輕對手，對方崩潰坐地。（圖／翻攝自Threads）

民眾黨創黨主席柯文哲日前前往台中，替同黨市議員參選人助選，結束拜票行程後一行人行經逢甲商圈時，意外發現現場正在舉辦戰鬥陀螺比賽，原本只是路過觀看，沒想到在眾人慫恿下，柯文哲臨時決定報名參戰，還親自掏錢繳交報名費，讓現場民眾又驚又喜，意外成為當晚最受矚目的參賽者。而67歲的柯文哲寶刀未老，第一次上場就拿下勝利，讓與他對戰的年輕人當場崩潰跌坐地板，畫面流出後也讓外界笑翻：「阿北也太認真！」柯文哲在台中跑完助選行程後前往逢甲剛好遇到戰鬥陀螺大賽，當天比賽吸引近百名玩家參與，參賽年齡層橫跨兒童到成年人，年紀最小的選手僅6歲，67歲的柯文哲報名後，立刻成為全場最年長的參賽者，雖然過去從未接觸戰鬥陀螺，但柯文哲上場後神情專注，仔細研究規則與操作方式，讓不少圍觀民眾忍不住拿起手機拍攝，期待這位政壇人物的實戰表現。比賽開始後，柯文哲迅速進入狀況，順利完成陀螺發射動作，令人意外的是，首次參賽的他竟在首輪對戰中成功擊敗年輕對手，爆冷拿下勝利，現場觀眾看到結果後紛紛驚呼，掌聲與歡呼聲不斷，甚至有人直呼「阿北太強了吧！」相關畫面隨後被分享到社群平台，引發不少網友熱議，也讓這場原本單純的比賽意外掀起話題。遭到淘汰的年輕選手在得知結果後，誇張地跌坐在地上，逗趣反應讓現場笑成一片，周圍玩家也紛紛開玩笑虧他輸給「傳奇級對手」，雖然吞下敗仗，但這名年輕人事後並未感到沮喪，反而將比賽經過分享到網路，表示自己原本只是來參賽，沒想到竟有機會與柯文哲同場較量，成為難忘回憶。除了柯文哲成為焦點外，隨行的劉芩妤當天也親自下場挑戰，並以優異成績拿下勝利，她賽後興奮表示，原本只是抱著體驗心態參加，沒想到實際接觸後覺得相當有趣，甚至笑說自己可能已經玩上癮。