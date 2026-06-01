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洛杉磯道奇隊今（1）日在主場迎戰強敵費城費城人隊，展開3連戰的最後一場交手。道奇隊此役投打兩端都有精彩發揮，先發投手山本由伸主投5.1局狂飆追平大聯盟生涯最多的10次三振、無失分拿下本季第5勝。打線則由「第1棒、指定打擊」的大谷翔平單場雙安領軍，全隊狂敲13支安打，從第2局到第8局寫下罕見的「每局皆有得分」紀錄，最終以9：1痛擊費城人，為今日迎來54歲生日的總教練羅伯斯（Dave Roberts）送上最棒的生日禮物。山本由伸首局面對費城人強打群舒瓦伯（Kyle Schwarber）、透納（Trea Turner）與哈波（Bryce Harper）完成精彩的三上三下。雖然山本由伸在第2局到第6局陷入每局都被首名打者上壘的苦戰，但他總能在關鍵時刻放大招。全場最大的考驗發生在第5局、道奇握有4分領先之際，山本被敲出2支安打後陷入一人出局二、三壘有人的失分危機。此時他正面對決目前以22發全壘打暫居大聯盟全壘打王、此役前兩打席都被他三振的強打舒瓦伯。山本由伸展現強大的心理素質，最終在第5球以一顆高達156公里的外角速球將舒瓦伯三振，讓舒瓦伯單場吞下3K；隨後面對透納，山本再度在兩好球後投出154公里的外角低球，雖然透納當下立即提出ABS挑戰，但判定維持好球，山本連飆2K化解失分危機，讓道奇體育場的球迷陷入瘋狂。山本由伸在第6局1人出局、投出保送後，在全場球迷的起立鼓掌下退場。他今日總計投了104球，主投5.1局被敲4安、投出3次保送，瘋狂送出10K，防禦率也從賽前的3.09大幅下降至2.86，躍升至國家聯盟防禦率榜第8名。道奇後續登場的牛棚投手克萊因（Will Cline）、恩里克斯（Edgardo Enriquez）與赫南德茲（Jonathan Hernandez）也聯手守住勝利。在打線方面，明星強打大谷翔平今日繼續坐鎮開路先鋒。首打席面對費城人先發強投培瑞特（Andrew Painter），在第2球就將內角四縫線速球擊成右外野安打，解鎖連4場比賽敲安、連16場比賽上壘的紀錄。大谷隨後在第8局的第5打席，再度敲出一壘安打，完成個人本季第18度單場雙安的紀錄。雖然大谷今日有幾次打得相當紮實的飛球最終遭到外野手接殺，但整體打擊狀態依舊非常火燙。除了大谷帶頭衝，道奇今日打線可說是多點開花。弗里蘭（Alex Freeland）敲出適時二壘安打幫助道奇先馳得點，隨後塔庫爾（Kyle Tucker）補上右外野適時安打再下一城。第4局剛從小聯盟升上來的「台灣之友」沃克（Ryan Ward）竟還轟出大聯盟生涯首轟，隨後弗里蘭也補上一發3號陽春砲，直接將費城人先發培瑞特打退場。道奇隊終場就以13支安打的壓倒性火力，在主場擊敗強敵費城人。