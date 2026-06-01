非洲剛果民主共和國（簡稱民主剛果）和烏干達的伊波拉疫情持續延燒，截至發稿時間為止，疑似病例已破千人，其中確診個案已達282人，42人死亡。繼義大利之後，巴西也出現2起疑似感染伊波拉的案例，共通點都是近期剛從非洲入境。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《路透社》報導，巴西聖保羅1名疑似感染伊波拉的患者，腦膜炎檢測亦呈現陽性，而里約熱內盧另一起疑似病例則是瘧疾檢測呈現陽性。

不過，當地公衛部門強調，儘管針對其它疾病的檢測結果都是確診，但這不代表感染伊波拉病毒的可能性就能被排除，目前仍在進行詳細疫調。

報導提到，聖保羅的病例是患者剛從民主剛果入境，之後便出現發燒症狀，現在已插管，情況比較危急；里約熱內盧的疑似患者則是近期曾去過烏干達，而這2個國家正是這波伊波拉疫情的重災區，尤其是民主剛果。


原文連結：

Ebola recoveries bring signs of hope in DRC as suspected cases emerge outside Africa

Brazil probes two suspected Ebola cases as patients test positive for other diseases

相關新聞

防堵伊波拉疫情！美國借地隔離惹肯亞人不爽　自己人也懷疑成效

東南亞嚴防伊波拉！泰國成全球第一國跨境隔離旅客　印度出現疑例

嚴防伊波拉！烏干達關閉與民主剛果邊境　美國想跟肯亞借地方隔離

民主剛果伊波拉疫情恐超出應對速度！義大利出現2起疑似病例

蔡姍伶編輯記者

從事國際新聞工作近10載，先後於電視台、網路媒體任職，曾兼任外媒特約記者數年。