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非洲剛果民主共和國（簡稱民主剛果）和烏干達的伊波拉疫情持續延燒，截至發稿時間為止，疑似病例已破千人，其中確診個案已達282人，42人死亡。繼義大利之後，巴西也出現2起疑似感染伊波拉的案例，共通點都是近期剛從非洲入境。根據《路透社》報導，巴西聖保羅1名疑似感染伊波拉的患者，腦膜炎檢測亦呈現陽性，而里約熱內盧另一起疑似病例則是瘧疾檢測呈現陽性。不過，當地公衛部門強調，儘管針對其它疾病的檢測結果都是確診，但這不代表感染伊波拉病毒的可能性就能被排除，目前仍在進行詳細疫調。報導提到，聖保羅的病例是患者剛從民主剛果入境，之後便出現發燒症狀，現在已插管，情況比較危急；里約熱內盧的疑似患者則是近期曾去過烏干達，而這2個國家正是這波伊波拉疫情的重災區，尤其是民主剛果。原文連結：