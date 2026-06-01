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美國股市上週五（29日）全數走高，為5月行情畫下完美句點，不過台指期夜盤下跌246點，但仍力守45000點之上，台北股市今（1）日開盤上漲139.88點、來到44872.82點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.33點、來到443.97點。今日開盤強勢個股：群創、緯創、力積電、友達、鴻海；開盤弱勢個股：南茂、華通、中鋼、頎邦、台玻。權值股漲跌互見，權王台積電以平盤價2355元開出；台達電開盤上漲5元、來到2450元；鴻海開盤大漲13元、來到302元。美國總統川普上週表示，將很快對與伊朗的協議作出「最終決定」，進一步提高市場對停火協議延長及區域局勢緩和的期待。不過，伊朗方面則持續釋出未來希望參與甚至主導荷姆茲海峽航運管理的訊號，顯示雙方在部分核心議題上仍存在分歧。市場關注美伊可能停火，因此油價跌至六週低點，10年期公債殖利率降至4.439%，黃金走高，比特幣升破7.3萬美元，恐慌指數VIX跌至逾四個月低點。美國股市也同步走高，道瓊指數上漲363.49點或0.72%，收51032.46點，那斯達克指數上漲55.15點或0.21%，收26972.62點，標普500指數上漲16.43點或0.22%，收7580.06點，費半指數近乎持平，收12829.38點。台股ADR多數收黑，台積電ADR下跌1.51%，日月光ADR下跌5.54%，聯電ADR下跌2.20%，中華電信ADR上漲0.6%。台指期夜盤上週五開高走低，盤中急挫跳水，終場下跌246點或0.54%，收在45069點，台積電期貨盤後終場小漲5元或0.21%，收在2390元。