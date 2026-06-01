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洛杉磯道奇隊今（1）日在主場以9：1擊敗費城費城人隊，除了日籍雙星山本由伸的10K好投、大谷翔平的雙安演出外，比賽中更寫下一段充滿洋蔥的勵志故事。日前才剛被拉上大聯盟的28歲外野手沃德（Ryan Ward），在4局下半轟出一發直擊右外野觀眾席的陽春砲，這不僅是他大聯盟生涯的首發全壘打，更讓他熬了7年的小聯盟苦日子終於開花結果。賽後他興奮表示，看到球過牆的那一刻，興奮到整個人都麻木了。昨日比賽進行到4局下半、道奇握有2分領先時，沃德作為該局首名打者登場。面對費城人隊先發右投培瑞特（Andrew Painter），沃德看準一顆內角滑球全力拉打，球就這樣筆直飛進右外野觀眾席，飛行距離400英尺，是一發打到的瞬間就知道留不住的全壘打。賽後接受台訪問時，沃德臉上掛滿藏不住的笑容，興奮表示：「當看到球飛越全壘打牆的那一刻，我甚至高興到有一種全身麻木、難以置信的感覺。第一打席時對方一直用直球和滑球跟我周旋，所以我確信第二打席他還會用同樣的策略對付我，這讓我能完全鎖定滑球。」沃德的職業生涯走得並不輕鬆。他在2019年選秀會上於第8輪（第251順位）才被道奇隊選中，隨後展開了長達7年、在小聯盟各層級浮沉的漫長奮鬥。直到去年賽季，他在3A迎來大爆發，出賽143場繳出打擊率.290、36發全壘打、122分打點、OPS .937的怪物級數據，一舉榮膺太平洋聯盟（PCL）的年度最有價值球員（MVP）。今年4月，沃德終於迎來生涯首度升上大聯盟的初體驗，但僅出賽2場就又被下放；直到日前再度獲得球團召喚，這次他用手中的球棒證明了自己的價值。更讓沃德感到激動的是，與他一路在3A並肩作戰、攜手打拼至今的同梯隊友弗里蘭（Alex Freeland），也在同場比賽中敲出本季第3號全壘打。兩人賽後在休息區興奮相擁慶祝的溫馨畫面，全被電視轉播轉播鏡頭捕捉了下來。沃德感性地說：「從2019年簽約開始，我一直都是道奇隊的一員。能夠升上來並幫助球隊贏球，感覺真的很棒。我和弗里蘭在小聯盟就是隊友，每天都黏在一起練習，能看到我們兩人在大聯盟同場比賽敲出全壘打，真的太令人開心了。」為什麼沃德會被稱為台灣之友？在2024年台灣奪下冠軍的世界棒球12強中，複賽美國對委內瑞拉一役，沃德9局轟了富藍戈一發全壘打直接把台灣送進冠軍戰，因此在那之後沃德就一直被笑稱是「台灣之友」。