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▲朱麗蒨已60歲仍有一頭烏黑亮麗的長髮，讓網友都超羨慕。（圖／翻攝自微博@芒果撈小萌主）

香港天王劉德華2008年和女星朱麗蒨在美國登記結婚，育有一女劉向蕙（Hanna）。而已60歲的朱麗蒨近日被網友捕捉現身香港超市，只見她戴著口罩打扮樸素，但一頭濃密黑髮卻引發眾人關注，讓不少粉絲馬上聯想到劉德華過去拍洗髮精廣告時，曾說過：「我的夢中情人呢，一定要有一頭烏黑亮澤的頭髮。」讓網友驚呼原來天王說的是真的。朱麗蒨近日被網友捕捉現身香港超市，只見她戴著口罩，穿著白上衣配上寬鬆褲子與球鞋，看起來非常隨興自在。不過她一頭烏黑亮麗的長髮卻火速引發關注，已60歲的朱麗蒨將一頭長髮用眼鏡往後固定，又黑又濃密的秀髮讓她整個人看起來直接少了20歲。有網友看到後翻出劉德華曾在以前拍洗髮精廣告時，說過的一句台詞，「我的夢中情人呢，一定要有一頭烏黑亮澤的頭髮，這樣我覺得才夠健康。」驚呼原來天王說的是真心話。許多網友也都超羨慕朱麗蒨的髮質，「這頭髮我真的羨慕了」、「烏黑亮麗的頭髮」、「頭髮真棒，一看就是內在調養的很棒。」朱麗蒨為馬來西亞華人，在1985年拿下當地「新潮小姐」比賽季軍，隔年經人介紹在吉隆坡認識劉德華，小倆口迅速墜入愛河，由於劉德華刻意隱瞞戀情，即便被拍到約會也不承認，讓外界都以為他單身，直到2009年朱麗倩父親過世，劉德華的名字出現在訃聞，兩人祕婚的消息才見光，如今夫妻已相伴走過約18年，並育有女兒Hanna，家庭生活幸福美滿。