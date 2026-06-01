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底特律老虎隊的台灣新星李灝宇今（1）日在面對芝加哥白襪隊的比賽中替補上陣，可惜1打數吞下三振。老虎隊最終在客場以1比2不敵白襪隊。本季戰績持續低迷的老虎隊，在近25場比賽中慘吞21敗，目前以22勝38敗的戰績位居美國聯盟墊底。老虎隊打線在首局便靠著托克森（Spencer Torkelson）的陽春全壘打先馳得點。此外，老虎隊先發投手蒙特羅（Keider Montero）表現優異，繳出6局無失分的好投，幫助球隊在前6局打完取得1比0的領先優勢。然而，戰局在第7局下半發生變化。老虎隊右投安德森（Drew Anderson）登板放火，先是遭到白襪隊大物新秀蒙哥馬利（Colson Montgomery）敲出追平比數的陽春砲，隨後又被彼得斯（Tristan Peters）擊出帶有1分打點的超前安打，讓白襪隊成功逆轉戰局。第8局老虎隊換上李灝宇代打，面對白襪隊左投哈德森（Bryan Hudson），雙方鏖戰6球後，李灝宇面對一顆內角偏低的94英里四縫線速球，站著不動吞下三振，隨後接替二壘守備。老虎隊全場僅敲出4支安打，最終吞下4連敗。李灝宇全場1打數吞三振，賽後打擊率降至0.192，整體攻擊指數（OPS）為0.527。反觀白襪隊贏球後收下5連勝，目前以32勝27敗居美聯中區第二。