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洛杉磯道奇隊今（1）日在主場以9：1大勝費城人隊，日籍王牌山本由伸主投5.1局飆出10次三振、無失分，摘下本季第5勝。賽後，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）力讚山本這場比賽展現了和大谷翔平相似的「王牌的證明」。費城人隊的看板球星哈波（Bryce Harper）也心服口服地表示，山本由伸在對上他們時總能投出最頂尖的球速，簡直不可思議。山本由伸在此役雖然拿下了本季首場無失分的先發，但過程並非一帆風順。在握有4分領先的5局上半，山本面臨1人出局二、三壘有人的失分危機。隨後他連續三振掉費城人核心重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber）與透納（Trey Turner），成功力保不失。道奇教頭羅伯斯賽後點出，這個關鍵時刻正是整場比賽的轉折點：「那裡是比賽的勝負分水嶺，他能成功壓制他們並全身而退，這就是王牌的證明。」羅伯斯也坦言，山本今天直球的控球其實並非最完美，導致球數的增加比較快，無法投滿6局，但這反而更顯出他的偉大：「像他或大谷翔平這樣的頂尖選手，最厲害的地方就在於，即使當天狀態不是最好，依然能夠穩穩投滿5局以上、將傷害降到最低，這就是他們厲害的地方。」費城人隊今日全場只擊出5支安打、得到1分，代理總教練馬丁利（Don Mattingly）坦言，球隊今天確實出現了幾次進攻機會，可惜得點圈有人時總是欠缺臨門一腳。馬丁利無奈地表示：「今天的勝負關鍵在於，對手在得點圈2人出局後總能敲出安打，但我們卻做不到。如果我們能在前面多打回幾分、逼迫道奇提早啟用牛棚，戰局可能就會落入我們的策略中。可惜機會沒能把握，最終只能派上一些非主力投手，導致比賽定調。道奇顯然是一支非常出色的隊伍。」此役2打數無安打、選到1次保送的費城人超級巨星哈波，賽後談到山本由伸的投球時，笑著說：「只要和我們對決，每位投手顯然都會拿出看家本領。山本之前對戰釀酒人時，球速大約在94、95英哩（約151、153公里），但今天對上我們，他直接飆到98、99英哩（約157、159公里）。他們是已經達成世界大賽2連霸的頂尖強隊，實至名歸。」此外，費城人隊此役也傳出傷情，當家捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）在比賽中因觸身球砸中左手腕提前退場。幸好經過賽後X光檢查結果顯示並無大礙，這讓戰績30勝29敗、暫居分區第3的費城人隊稍微鬆了一口氣。