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▲守護者開幕戰先發投手拜比（Tanner Bibee）繳出6局失3分的優質先發，卻因牛棚放火無緣勝投，寫下自1901年以來最悲情的先發紀錄。（圖／路透／達志影像）

效力克里夫蘭守護者的台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今（1）日迎來先發機會，擔任第7棒鎮守中外野。然而，面對波士頓紅襪左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）的刁鑽曲球，費爾柴德全場3打數皆吞下三振。守護者最終因牛棚在第7局大崩盤，在主場以4：9慘遭紅襪逆轉吞下2連敗，但目前仍以34勝27敗的戰績穩居美聯中區龍頭。紅襪在首局靠著杜蘭（Jarren Duran）的陽春砲先馳得點。2局下守護者無人出局攻占滿壘，費爾柴德首度站上打擊區，卻對蘇亞雷斯一顆76.9英里的曲球揮空吞K。所幸下一棒的黑吉斯（Austin Hedges）適時擊出2分打點安打超前比數。第4局費爾柴德再度與蘇亞雷斯纏鬥6球，最終仍栽在77.2英里的曲球上。戰局來到5局下，守護者靠著拉米瑞茲（José Ramírez）與德勞特（Chase DeLauter）的關鍵安打要回4比3領先。費爾柴德在滿球數時面對一顆76英里的外角曲球遭判定好球，他隨即提出挑戰但維持原判，無奈吞下單場第3K，並於第8局被換下場。本季他共計5打數尚未敲安，本季大聯盟首安仍未開張。戰局在第7局風雲變色，紅襪打線單局灌進6分大局，其中包含日籍好手吉田正尚帶有2分打點的超前安打，以及凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）的適時安打與杜賓（Caleb Durbin）的2分打點三壘安打，徹底擊垮守護者牛棚。吉田正尚此役單場2安2打點，賽後打擊率升至0.259，整體攻擊指數（OPS）為0.706。此役最悲情的莫過於守護者先發投手拜比（Tanner Bibee），他繳出6局失3分的優質先發，賽後防禦率為4.57，卻因牛棚砸鍋再度無緣勝投。根據Sportradar統計，拜比成為自1901年以來，史上第4位在6月1日前至少先發12場卻一勝難求的開幕戰先發投手，苦吞另類難堪紀錄。紅襪後援莫蘭（Jovani Morán）投1.1局無失分幸運撿下本季首勝，紅襪也以2連勝之姿持續在美聯東區奮戰。