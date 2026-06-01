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曾讓多名立委遭判刑

傳官員示警牛煦庭：需再多了解背景

牛煦庭回應：無收受利益或施壓官員

讓大批藍綠黃立委在2022年遭依貪汙罪重判的SOGO經營權之爭，如今傳出捲土重來，根據《鏡周刊》今（1）日報導，國民黨立委牛煦庭辦公室自去年6月起，至少五度邀集經濟部高層官員討論太平洋流通公司（太流）增資登記及《公司法》爭議，引外界質疑牛煦庭恐利用立委職權介入SOGO經營權之爭，更有官員向他示警，多位立委已因此案涉入官司，要他再多了解背景。對此，牛煦庭回應《鏡周刊》表示：「是接受一般選民陳情，並無收受利益或施壓官員，純粹是就法律問題釐清兩造爭議，過程中均有會議記錄為憑，一切都禁得起外界檢驗」。SOGO經營權一案才於近年引爆立委集體收賄醜聞，蘇震清、廖國棟、陳超明、徐永明等因涉嫌協助前太流公司負責人李恆隆處理財務問題以及想透過股權掌握SOGO經營權而遭判刑，如今牛煦庭傳出近1年內至少五度邀集經濟部高層官員，包括經濟部政務次長江文若、商業署署長蘇文玲、法制司等，討論太流公司增資登記及《公司法》爭議，且牛辦的相關訴求與李恆隆多年來主張的法律論述高度相近，因此遭質疑恐利用立委職權介入SOGO經營權法律戰。牛辦傳出從去年6月開始介入協調太流案，並宣稱是接獲「新加坡投資方代表陳博士」陳情，不僅質疑經濟部法律認定錯誤，還要求重新檢視太流公司登記適法性。此舉導致經濟部官員擔心爭議，還主動找上經濟部政風主管陪同到立法院。而面對牛辦主張，經濟部指出，均依據刑事法院判決認定辦理，而歷年高等行政法院及最高行政法院判決，也已就相關爭議作出解釋，因此經濟部並無重新認定空間。更有官員提醒牛辦需再多該案了解背景，且牛辦的主張過去都有立委提出過，並已經因此捲入官司，在法院都有清楚紀錄。尤其，部分朝野立委團隊都知道李恆隆已經捲土重來，甚至還找上一位綠營的前政務次長幫忙聯繫，經濟部則對相關議題避之唯恐不及。針對《鏡周刊》爆料，牛煦庭表示是接受一般選民陳情，並無收受利益或施壓官員，純粹是就法律問題釐清兩造爭議，過程中均有會議記錄為憑，一切都禁得起外界檢驗。