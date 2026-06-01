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▲黃仁勳從不避諱談及自己過去艱苦的生存環境。（圖／記者葉政勳攝）

▲黃仁勳（中）如今成為5兆CEO，待人依舊很有親和力。（圖／記者趙文彬攝）

輝達執行長黃仁勳身價高達新台幣5兆元，是許多人眼中的人生勝利組，但他的成功並非一帆風順。9歲赴美後，黃仁勳不僅因亞裔身分遭受霸凌，還被分配清洗百人共用的男廁；15歲時，黃仁勳則在連鎖家庭餐廳Denny's找到人生第一份工作，擔任洗碗工貼補家用。誰也沒想到這名苦命少年，日後竟成為改變全球AI產業版圖的科技巨擘。黃仁勳曾多次在演講及訪談中，提及自己的童年經歷，他出生在台南，後來隨著爸媽移居至泰國，怎料當地時局動盪，爸媽只能狠心將他跟哥哥送到美國，找尋才剛在美國落腳的舅舅。當時黃仁勳的舅舅生活條件也不算好，但還是接手照顧了兄弟倆，並把他們送進寄宿學校。由於舅舅的英文也不熟，不小心把兩人送到貧民區校園，該校聚集了很多問題少年，加上黃仁勳當時是全校年紀最小的學生，所以備受欺凌，被分配獨自掃100多名學生公用的廁所。黃仁勳坦言，自己當時內心常感到被羞辱與孤獨，但他也很感謝這段經歷，給了他很多養分，培養出堅強心志。而在逆境中成長的黃仁勳，15歲時找到人生中第一份工作，是在連鎖家庭餐廳Denny's洗碗。黃仁勳曾驕傲笑說：「我絕對是Denny's當年最棒的洗碗工」，因為他總是努力用最大的精力把小事做到極致。後來他也從洗碗工晉升成服務生，這份工作讓原本性格內向的他，學會了如何克服焦慮、與陌生人自在溝通。以上經歷讓黃仁勳領悟一個道理，他說：「韌性（Grit）是透過磨難淬鍊而成的。期望值很高的人往往韌性很低，但遺憾的是，在通往成功的路上，韌性至關重要。我不知道該怎麼教你們這件事，除非我祝你們遭遇痛苦與磨難。」由此可看出黃仁勳的成功並非一蹴即成，而是經歷過人生大大小小的難關才走到如今這般境地。