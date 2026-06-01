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奧克拉荷馬雷霆隊的衛冕之路遺憾止步！在日前慘烈的西區決賽搶七大戰中，雷霆最終以103：111不敵聖安東尼奧馬刺，系列賽3：4遭到淘汰。面對無法限制馬刺「外星人」文班亞馬（Victor Wembanyama）的禁區困境，雷霆管理層似乎已經準備在今年夏天發動重磅交易。根據美媒《The Athletic》資深記者阿米克（Sam Amick）的最新報導，雷霆預計不會參與密爾瓦基公鹿巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的爭奪戰，而是將補強雷達暗中鎖定了克里夫蘭騎士隊的頂級防守長人莫布利（Evan Mobley）。雷霆隊在剛剛結束的西區決賽中打得極其艱辛，陣中明星長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）面對身材更具壓倒性的文班亞馬（Victor Wembanyama），在對位上吃足苦頭，這也成為雷霆搶七落敗的致命傷。對此，記者阿米克指出：「聯盟消息人士長期以來一直認為，奧克拉荷馬城不會參與今夏將主導市場話題的『字母哥』爭奪戰。然而，這次在分區決賽出局的驚人結局，足以重新點燃雷霆管理層改造陣容的話題。當最終的奪冠目標未能實現時，對於雷霆而言，沒有任何重組方案是不應該被考慮的。」手握無數首輪選秀權的雷霆總管普萊斯蒂（Sam Presti），預計將在自由市場與交易市場掀起波瀾。比起球風需要大量球權的字母哥，雷霆內部更看好能與霍姆葛倫完美互補的騎士隊新生代大個子莫布利。現年24歲、身高211公分的莫布利，不僅擁有頂級的橫移速度與協防意識，更曾入選聯盟年度最佳防守陣容，在球場上具備極高的戰術流動性。美媒分析，若雷霆能成功引進莫布利，他將能與霍姆葛倫在內線組成兼具高度、速度與恐怖阻攻能力的「新世代禁區雙塔」，這將成為雷霆未來在西區抗衡文班亞馬、甚至重返總決賽的終極核武。事實上，早在2021年選秀期間，長期以來就一直有傳言稱雷霆對莫布利抱有極高興趣，兩者可謂「互有好感」。不過，雷霆這項宏大的「獵鷹計畫」目前正迎來克里夫蘭方的強力阻箭。莫布利目前身上還有一份總額高達2.24億美元的複數年延長合約，騎士隊顯然將其視為不可撼動的建隊核心之一。阿米克在報導中補充提到，騎士隊總經理奧爾特曼（Koby Altman）在賽季結束後的媒體新聞發佈會上態度十分堅決，當場放話稱：「莫布利哪裡都不會去。」直接表明了不賣的立場。儘管騎士管理層擺出強硬的「非賣品」姿態，但隨著今年夏天的到來，擁有全聯盟最雄厚選秀權與年輕潛力球員做為籌碼的雷霆隊，是否能拿出一份讓騎士無法拒絕的「史詩級大禮包」來撼動對方的決心，已成為今年休賽季全美籃壇最受矚目的焦點。