國造潛艦原型艦「海鯤號」原定上月29日展開第15次海上測試、第9次潛航測試，不過，疑似因為高雄外海天候不佳，臨時取消海測。傳出海鯤號交艦恐將再度延遲，最快將延至9月才能交艦。對此，國防部長顧立雄今（1）日表示，國防部不會去設定一個交艦的一個時間，一切以就是符合安全與品質的原則之下，來符合國軍防衛能力的需求。

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海鯤號原訂去年4月開始海試、去年11月交艦，但海試去年6月才開始海試，11月底交艦跳票，台船因違約每日遭罰款19萬。台船董事長陳政宏曾說預計今年7月交艦。不過，海鯤號5月完成操雷測試後，原定上月29日展開第15次海上測試因天候不佳，延後至今日再度進行測試。

立院外交及國防委員會今日繼續審查國防部預算。顧立雄並於會前受訪，針對海鯤號交艦是否又延遲，顧立雄表示，海鯤就是依照測試的程序，陸續以這個「安全與品質」為前提，來進行相關的測試工作，國防部不會去設定一個交艦的一個時間，一切以就是符合安全與品質的原則之下，來符合國軍的這個防衛能力的需求。

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呂炯昌編輯記者

桃園市出生的6年級大叔，畢業於靜宜大學西班牙語文系、淡江大學國際事務暨戰略研究所，專長國際事務與軍事等領域。
曾任玉山週報編輯與記者、國防部「青年日報」、《尖端科技》軍事雜誌專欄作家。
政治立場：...