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▲豐塞卡在第二盤搶七局中展現驚人抗壓性，連續化解3個盤末點逆轉拿下。他在看台上的偶像庫爾登（Gustavo Kuerten）見證下寫下了巴西網球的新頁。（圖／路透／達志影像）

巴西19歲超新星豐塞卡（Joao Fonseca）在今（1）日法國網球公開賽中，再次上演爆冷戲碼。在兩天前歷經「輸二贏三」驚天大逆轉擊敗坐擁24座大滿貫冠軍的喬科維奇（Novak Djokovic）後，這位新生代球星在第4輪以7比5、7比6（8）、5比7、6比2力退兩屆法網亞軍魯德（Casper Ruud），生涯首度闖進大滿貫8強。就如同對陣喬科維奇時一樣，豐塞卡在巴黎的紅土上將猛烈的正手拍與出色的防守完美結合，贏得了一場令人印象深刻的勝利。豐塞卡在賽後受訪時坦言：「這是一場艱難的比賽。魯德在這裡打得非常好，他經驗豐富，且非常熟悉這個不可思議的球場。他曾兩度打進決賽，所以比賽一開始非常艱難，但我在第一與第二盤的關鍵時刻表現得很出色，我對此感到非常開心。」根據Infosys數據統計，兩人在菲利普查特里耶球場的對決充滿高強度與激烈火花，雙方皆打出51記致勝球與52次非受迫性失誤。然而，在擁有3座法網冠軍的巴西傳奇名將庫爾登（Gustavo Kuerten）的場邊見證下，19歲的豐塞卡在關鍵時刻穩住陣腳，歷經3小時55分鐘的苦戰後脫穎而出。豐塞卡感性地表示：「庫爾登是我們這項運動與國家的偶像。他以謙遜的性格聞名，這是我第一次在法網出賽，能在他面前擊敗強敵是一件無比榮幸且開心的事。」週日之戰的轉捩點出現在第二盤的搶七局。當時豐塞卡在局數6比5時錯失了兩個盤末點，隨後又連續化解了魯德的3個盤末點（分別在5比6、6比7與7比8時）。這位巴西小將隨後連拿3分，取得盤數2比0的絕對優勢，讓看台上的球迷陷入瘋狂。名列第15種子的魯德並非省油的燈，他在第3輪才剛上演「輸二贏三」並挽救2個賽末點逆轉保羅（Tommy Paul）。這位挪威好手把握住豐塞卡狀態稍微下滑的空檔，在第12局成功破發拿下第三盤。然而，豐塞卡沒有展現出任何慌亂，他在第四盤迅速要回控制權，取得5比1的遙遙領先，最終以一個完美的保發收下勝利，成為大滿貫史上第8位打進男單8強的巴西選手。隨著豐塞卡與另一位19歲西班牙新星喬達（Rafael Jodar）雙雙在週日挺進第4輪，這是過去40年來大滿貫男單賽場上第5度有兩名青少年選手同時闖進8強。上一對締造此紀錄的組合，正是2022年法網的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與魯內（Holger Rune）。豐塞卡接下來將在週二的8強賽中，迎戰年僅20歲、名列第26種子的捷克新星曼希克（Jakub Mensik）。曼希克在第4輪歷經3小時45分鐘的五盤大戰，以6比3、7比6（6）、4比6、2比6、6比3險勝俄羅斯第11種子盧布列夫（Andrey Rublev）。在雙方過去的交手紀錄中，豐塞卡以1勝0敗領先，他在2024年新生代ATP總決賽（Next Gen ATP Finals）奪冠之路上曾擊敗過曼希克。曼希克賽後表示：「我對自己的表現非常滿意，儘管盧布列夫在落後兩盤的情況下展現了不可思議的反撲，但我在第五盤成功找回了氣勢並贏下比賽。」