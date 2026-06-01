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洛杉磯湖人隊在今年季後賽次輪遭遇無情重擊，慘遭衛冕軍奧克拉荷馬雷霆以4：0橫掃出局，早早收假進入休賽季。面對再度泡湯的爭冠賽季，紫金軍團內部似乎正醞釀著一場翻天覆地的權力結構大洗牌。根據《The Athletic》資深湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）的最新爆料，湖人高層在未來的建隊與續約藍圖中，里夫斯（Austin Reaves）的優先順位竟然已經超越了當家超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）。隨著休賽季續約與自由市場談判即將拉開序幕，湖人管理層面臨著巨大的薪資空間調配壓力。記者布哈在近日的報導中，語出驚人地揭露了湖人內部的真實態度。布哈在報導中明確指出：「如果面臨這樣的抉擇，究竟是願意在未來五年裡每年支付里夫斯4000萬美元，還是願意支付詹姆斯一年的4000萬美元，湖人將會優先選擇那份里夫斯的長期合同。對於洛杉磯湖人而言，里夫斯的優先順位要高於詹姆斯。這純粹是一個事實。」這番言論瞬間在全美籃壇引發軒然大波。過去多年來，詹姆斯一直享有湖人隊史詩級的特權待遇，不論是戰術地位還是人事補強都擁有絕對話語權。然而，隨著詹姆斯年齡持續增長，加之今年次輪被雷霆橫掃的慘痛現實，似乎讓湖人管理層痛定思痛，決定提前為「後詹姆斯時代」做長遠打算。現年28歲的里夫斯，自從以落選秀身份加入湖人以來，憑藉著極高的籃球智商、大心臟的外線冷箭以及逐年進化的持球發動能力，早已成為洛杉磯球迷的寵兒，也是陣中最具資產價值的年輕核心。美媒分析，湖人此舉並非不尊重詹姆斯的歷史地位，而是純粹的「商業與未來考量」。支付給現年已邁入生涯暮年的詹姆斯一年4000萬美元，雖然能保障球隊的票房與社群關注度，但對於季後賽的爭冠實質幫助正在遞減；反之，若能用一份長約鎖定正值黃金巔峰期的里夫斯，不僅能保住球隊未來5年的戰力下限，也能讓湖人在後續圍繞唐西奇（Luka Doncic）重組陣容時，手中握有更具彈性的操盤空間。這場在休賽季悄然點燃的洛城續約風暴，直接預告了湖人管理層的建隊思維已產生劇烈質變。究竟詹姆斯是否會接受優先順位下滑的現實、亦或是選擇跳出合約另謀他就，而「鄉村曼巴」里夫斯又是否能順利簽下這份奠定接班地位的超級大約，答案很快就將在接下來的自由市場中揭曉。