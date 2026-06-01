今天（6月1日）就是綜合所得稅報稅、繳稅最後一天，不少民眾會把父母列為扶養親屬，以此減輕稅負。不過有民眾反映，自己平常有照顧父親，申報時將父親列為扶養，希望能有免稅額和特別扣除額等，國稅局查核後卻把民眾的扶養否准，原來是民眾的父親已經自行申報所得稅，才沒辦法讓民眾申報扶養。
扶養爸爸被認定不符合資格 遭追繳2萬元
國稅局分享一起訴願案例，有民眾申報2022年度綜合所得稅時，將父親列為扶養親屬，申請父親的免稅額9.2萬元、身心障礙特別扣除額20.7萬元，以及長期照顧特別扣除額12萬元，但是國稅局事後查核，認為民眾不符合申報扶養父親，將民眾的免稅額、特別扣除額等扣除，需要補繳2萬250元稅款。
原來民眾的爸爸媽媽，已經自行申報綜合所得稅，所以不能再讓該民眾申報扶養，財政部指出，納稅人、配偶及受扶養親屬所得，原則上由納稅人合併申報，但是受扶養親屬還是可以自行選擇申報，不過受扶養親屬自行申報，免稅額、扣除額應該先適用在自己的，也就是說，如果受扶養的爸媽已經自己報稅，子女就算有照顧、扶養事實，也不能將父母列為扶養親屬，否則同一人會重複適用免稅和扣除額。
爸媽已先報稅 不能報扶養
財政部提醒，每年報稅季經常出現爸媽已經申報，子女又重複申報扶養的情況，民眾如果想要將父母列為扶養親屬，應該先確認父母是不是已經先自行報稅，並取得父母同意，以免事後還需要補稅。
另外，將父母等長輩申報扶養，可能會讓長輩的健保補助資格被取消！台南市政府社會局曾提醒，民眾申報長輩為扶養親屬時，要先評估是否會超過綜合所得稅稅率5％，長輩如果受到高所得者（台南市為綜合所得稅稅率超過5％）申報成為扶養親屬，將會影響到明年的健保補助，在申報扶養時，要先評估是否會影響到長輩的健保補助資格。依照各縣市規定不同，取消補助的資格也不同。
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國稅局分享一起訴願案例，有民眾申報2022年度綜合所得稅時，將父親列為扶養親屬，申請父親的免稅額9.2萬元、身心障礙特別扣除額20.7萬元，以及長期照顧特別扣除額12萬元，但是國稅局事後查核，認為民眾不符合申報扶養父親，將民眾的免稅額、特別扣除額等扣除，需要補繳2萬250元稅款。
原來民眾的爸爸媽媽，已經自行申報綜合所得稅，所以不能再讓該民眾申報扶養，財政部指出，納稅人、配偶及受扶養親屬所得，原則上由納稅人合併申報，但是受扶養親屬還是可以自行選擇申報，不過受扶養親屬自行申報，免稅額、扣除額應該先適用在自己的，也就是說，如果受扶養的爸媽已經自己報稅，子女就算有照顧、扶養事實，也不能將父母列為扶養親屬，否則同一人會重複適用免稅和扣除額。
財政部提醒，每年報稅季經常出現爸媽已經申報，子女又重複申報扶養的情況，民眾如果想要將父母列為扶養親屬，應該先確認父母是不是已經先自行報稅，並取得父母同意，以免事後還需要補稅。
另外，將父母等長輩申報扶養，可能會讓長輩的健保補助資格被取消！台南市政府社會局曾提醒，民眾申報長輩為扶養親屬時，要先評估是否會超過綜合所得稅稅率5％，長輩如果受到高所得者（台南市為綜合所得稅稅率超過5％）申報成為扶養親屬，將會影響到明年的健保補助，在申報扶養時，要先評估是否會影響到長輩的健保補助資格。依照各縣市規定不同，取消補助的資格也不同。