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2022 年： 效力波士頓塞爾提克隊，隨隊殺入總決賽（最終不敵勇士）。





效力波士頓塞爾提克隊，隨隊殺入總決賽（最終不敵勇士）。 2024 年： 效力波士頓塞爾提克隊，再度挺進總決賽，並成功奪得2023-24賽季的NBA總冠軍。





效力波士頓塞爾提克隊，再度挺進總決賽，並成功奪得2023-24賽季的NBA總冠軍。 2026 年（本賽季）： 改披聖安東尼奧馬刺隊戰袍，再度隨隊在西區突圍，生涯第三度站上總決賽舞台。





2025-26賽季的NBA總決賽即將在台灣時間6月4日火熱開打，由上演「搶七奇蹟」突圍的聖安東尼奧馬刺隊，正面對決東區霸主紐約尼克隊。就在全美媒體與球迷將焦點全數放在馬刺一哥文班亞馬（Victor Wembanyama）身上時，美國運動媒體《ClutchPoints》卻點出了一個隱藏在黑衫軍陣中的驚人歷史巧合——馬刺隊的替補中鋒盧克·科爾內特（Luke Kornet），或許才是當今聯盟真正的「奪冠隱藏密碼」！隨著馬刺隊在西區決賽以4：3逆轉淘汰衛冕軍奧克拉荷馬雷霆，《ClutchPoints》隨即發文揭露了科爾內特堪稱「玄學級別」的幸運體質，並驚嘆道：「照現在這個情況來看，科爾內特或許才是真正的奪冠隱藏密碼。五年之內，他已經三次打進NBA總決賽！」細數科爾內特過去幾年的職業生涯履歷，數據與成就確實令人嘖嘖稱奇：這意味著不論這位現年30歲的七呎長人在場上的數據多麼低調，只要他身處哪支球隊，該隊總能在一片混戰中脫穎而出，站上籃球界最頂級的爭冠舞台。這種近乎「吉祥物」般的冠軍磁場，讓不少專家與球迷直呼不可思議。在球場上，科爾內特以其招牌的強悍禁區防守和休息區的激情慶祝聞名，是深受隊友喜愛的優質綠葉。本季來到馬刺後，他也完美扮演了文班亞馬身後的替補苦工角色。對此，《ClutchPoints》也在文中幽默地調侃了全聯盟的總管們：「或許各支球隊的管理層，別再一門心思追逐那些動輒要求頂薪、還要組團的超級巨星了……不如轉頭去搶科爾內特吧！」雖然這只是一段充滿玄學色彩的趣味數據統計，但在即將到來的總決賽中，面對來勢洶洶、睽違27年重回總決賽的紐約尼克隊，這尊在過去5年內擁有3次決賽經驗、甚至手握冠軍戒指的「隱藏密碼」科爾內特，其老練的休息室經驗與獨特的幸運加持，或許真的能成為黑衫軍對抗大蘋果、力拼奪冠的秘密武器。