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效力於休士頓太空人隊的台灣強投鄧愷威的下一場先發時間正式敲定。根據太空人隨隊記者羅姆（Chandler Rome）以及大聯盟官網透露，鄧愷威預計將在台灣時間6月5日（週五）上午8點10分，於主場大金球場（Minute Maid Park）掛帥先發，生涯首度對決匹茲堡海盜隊挑戰本季個人的第4勝。本季從牛棚出發的鄧愷威，因應球隊先發投手群戰力吃緊，於5月中旬正式轉任先發。之後他隨即展現強大的壓制能力，曾在5月17日與24日的連續兩場先發中，繳出極具統治力的表現，合計11局的投球中僅被敲出零星的4支安打、狂飆13次三振且一分未失。即便在前一場對陣密爾瓦基釀酒人時，招牌的橫掃球（Sweeper）遭到長打狙擊，主投5局挨了2發陽春砲失掉3分，且因牛棚失守無緣勝投，但鄧愷威單場仍投出4次保送並狂飆7次三振，追平本季單場新高。截至目前，鄧愷威今年累計出賽18場，其中5場為先發，在42局的投球中送出43次三振，戰績3勝3敗、另有3次中繼成功，防禦率是相當優秀的2.57，被打擊率更是低到誇張的0.185。優異且穩定的表現，讓他成為目前太空人教練團最倚重的輪值主力之一。由於生涯從未與海盜隊交手，這場比賽對鄧愷威而言將是全新的考驗。目前海盜隊戰績32勝28敗，暫居國聯中區第4，正全力衝擊暌違11年的單季5成勝率紀錄。值得注意的是，海盜隊近期打線狀況極佳，近7場比賽斬獲5勝，團隊場均轟下5.7分，其中更有兩場比賽得分突破雙位數。從數據進階分析，海盜陣中擁有多位具有一發逆轉能力的左打重砲，包括本季已扛出14轟的洛爾（Brandon Lowe）、敲出13轟的「怪力男」克魯茲（Oneil Cruz）等人。這對鄧愷威而言無疑是一大警訊。根據大聯盟統計，鄧愷威本季面對右打者具備絕對優勢，被打擊OPS值僅有0.446；但面對左打者時，被OPS值則上升至0.766，且今年所挨的5發全壘打中就有4發是由左打者所貢獻。因此，當天如何調整配球戰術、有效壓制海盜隊的左打部隊，將是鄧愷威能否順利奪勝的最大關鍵。除了打線考驗，鄧愷威當天在投手丘上的對手也極具話題。海盜隊預計推出24歲的頂級火球新星瓊斯（Jared Jones）與鄧愷威同場飆尾勁。瓊斯在2024年的新人賽季繳出6勝8敗、防禦率4.14的亮眼成績，隨後便因右手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂傷動刀，導致去年球季整季報銷。今年5月底瓊斯傷癒復出重返大聯盟，首戰面對雙城隊主投4.1局失5分，防禦率暫時為偏高的10.38。然而，他當時已能將球速飆到驚人的101.5英里（約163.3公里），天賦依然驚人。