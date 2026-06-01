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捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）今（1）日清晨率領約40人代表團抵達台灣，由外交部政務次長吳志中代表接機，一行人將展開為期4天的訪問行程。此次是維特齊繼2020年率團訪台後，時隔近6年再度來訪，也是他第二度以捷克參議院議長身分來訪。值得注意的是，維特齊上次訪台曾在立法院以中文高喊「我是台灣人」，引發國際高度關注，也使他成為歐洲政壇中挺台立場鮮明的代表人物之一，因此這次再度率團訪台，同樣受到各界矚目。維特齊日前提到，此行是應立法院長韓國瑜邀請訪台，將與立法院國民黨、民進黨等朝野代表交流，進行跨政治光譜的對話。代表團也將晉見總統賴清德、副總統蕭美琴，並會見外交部、衛福部、經濟部、國發會及國科會等部會首長，就政治、經貿、科技、產業合作及供應鏈等議題交換意見。此外，維特齊此行也將拜會前總統蔡英文，並與台灣產業、學術、研發及文化領域代表交流。維特齊5月28日在捷克參議院召開記者會時指出，他與團隊數月前即開始籌備這次訪問，目標是抵台後立即與合作夥伴對接、洽談商業合作、簽署合作備忘錄，並推動學生交流。他強調，此行不僅著眼於商業與投資，也涵蓋大學合作、科研交流與文化互動等。近年台捷關係從國會交流、地方城市合作，到半導體供應鏈與科技投資布局皆持續升溫，維特齊此行也被視為台捷實質關係深化的重要象徵。