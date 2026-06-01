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威力彩衝7億！3星座財運開外掛 正財偏財都有望進帳

▲財運方面，金牛座可望透過人脈獲得賺錢機會，先前投入的投資計畫也有機會看見成果。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

▲雙子座最近財運突出，適合規劃理財與資產配置。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

▲天蠍座有望迎來薪資、獎金或投資回收等好消息。（圖／Gemini製圖、記者賴禹妡製）

威力彩頭獎連25期槓龜，累積獎金衝上7億元，吸引不少民眾摩拳擦掌準備試手氣。清水孟國際塔羅篠安老師公布5月31日至6月6日星座運勢，指出本週受到射手座滿月與水星進入巨蟹座影響，整體能量聚焦夢想實現、人際互動與情感交流。其中金牛座、雙子座及天蠍座財運表現最為突出，不僅正財有機會傳來好消息，投資、副業、合作收益及偏財運也相對旺盛，有望成為近期最受財神眷顧的三大幸運星座。篠安老師分析，本週星象由射手座滿月與水星進入巨蟹座兩股能量主導。射手座滿月象徵成果驗收與方向調整，將喚起人們對理想、自由及長期目標的追求，也適合整理過去累積的問題，重新規畫未來方向。另一方面，水星進入巨蟹座後，整體氛圍將變得更加重視情感與安全感，人際溝通也傾向溫暖細膩，適合修補關係、與家人朋友進行更深入的交流。在財運排行榜中，金牛座表現相當突出。本週偏財能量提升，先前投入的投資計畫、副業經營或合作案，有機會逐步看見成果，相關收益也可能陸續到位。部分涉及利益分配或合作收益的事項，也將朝更清楚明朗的方向發展。此外，隨著水星進入與溝通、人脈相關的宮位，金牛座社交活動明顯增加，透過朋友介紹、合作夥伴或社群互動獲得財務資訊與賺錢機會的機率同步提高。雙子座本週則受到滿月落入伴侶與合作宮位影響，不論是工作上的合作案、重要合約簽署，或感情關係發展，都有機會迎來階段性成果。同時，守護星水星進入財富宮位後，也讓雙子座對金錢管理變得更加敏銳。近期相當適合檢視收支狀況、調整消費習慣、規劃儲蓄與資產配置，若能善加運用，有助於提升未來的財富累積效率。天蠍座本週同樣是財神眷顧的幸運兒。由於射手座滿月落在正財相關領域，與薪資、獎金、投資獲利、款項回收有關的事務，都有機會迎來好消息。若近期正進行薪資協商、獎金結算，或規畫個人財務安排，也較有機會獲得符合期待的結果。除此之外，水星進入與學習及精神成長有關的領域，也讓天蠍座開始對進修課程、旅遊規畫及心靈探索產生濃厚興趣，透過學習開拓視野，進一步為未來累積更多發展機會。