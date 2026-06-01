洛杉磯道奇隊日籍強投山本由伸今（1）日在主場大放異彩，主投5.1局飆出10次三振、無失分，率領球隊以9：1痛擊費城人隊，順利奪下本季第5勝，防禦率也下修至2.86。這場「10K無失分」的佳作背後，藏著一段報恩故事。賽後，山本由伸在休息室被捕捉到一個溫暖舉動，日媒《中日體育》更重新起底了他與多年恩師矢田修之間攜手征服世界的羈絆。
「這是給矢田老師的禮物」 山本由伸賽後有貼心舉動
今日賽後順利摘下第5勝的山本由伸回到休息室，並沒有急著慶祝，而是將剛換下的「18號」道奇戰袍平整地鋪在沙發上，神情專注地用麥克筆在球衣上簽下名字與當日日期。不僅如此，他連同這場比賽的勝投球、甚至是今日的官方攻守紀錄表都一併簽上名。
面對旁人的好奇，山本由伸隨後露出了招牌的陽光笑容，對隨隊記者說：「今天是矢田老師夫婦的結婚40週年紀念日！」這件充滿汗水與榮耀的戰袍與勝投球，正是他準備送給恩師的最珍貴禮物。
從19歲青澀少年到世界第一！ 山本由伸與矢田修的羈絆
山本由伸口中的「矢田先生」，正是從他職棒第一年起，就一手打造其獨特投球動作與骨骼核心訓練的恩師矢田修（Osamu Yada）。這對師徒在過去幾年裡完美搭擋，從身體結構調整、標槍投擲訓練到投手的心理建設，山本由伸總是百分之百地實踐恩師的教誨，進而蛻變成如今制霸美職的頂尖巨投。
兩人最動人的一幕發生在去年的世界大賽第3戰，當時山本由伸在極端的賽程考驗下，甚至做好了「中1日」並在延長賽第19局登板投球的瘋狂準備。那時山本由伸曾對媒體表示：「我想上場，因為我想向全世界證明，矢田修這位老師到底有多麼厲害。」 師徒之間超越合作關係、如同父子般的強大信任感不言而喻。
恩師親自赴美！ 山本由伸104球重拾球威
事實上，山本由伸本週的爆發絕非偶然。矢田修老師這幾天特別從日本飛抵洛杉磯，親自在牛棚指導山本的投球機制與賽前熱身。
山本由伸賽後坦言，老師的到來給了他強大的底氣：「從本週的練習開始，我的身體狀態就被調整得非常好，今天一站上投手丘就充滿了自信。其實前兩天進牛棚練投時，測出來的球速就比我想像的還要快，今天投球時，那種『球威比體感更強』的感覺終於回來了，這是久違的好現象。」雖然此役他的控球稍微有點偏離平時的水準，但山本由伸自豪地表示，至少今天每一球「都有把力量灌進球裡」。
矢田修過去受訪時曾透露，他認為成為一個好投手，最重要的關鍵不是球速，而是「人品」：「由伸最棒的地方，就是他到現在成為了國際巨星，依然能把好好的、謙虛地把我這個老頭子的話聽進心裡。」
正因為是一位隨時心懷感恩、永不忘本的頂級王牌，山本由伸無論狀況好壞也不想在主場輸球。這場燃燒104球、飆出10K的勝投，就是他獻給這位構築起自己棒球靈魂的恩師，最完美、也最浪漫的世紀賀禮。
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今日賽後順利摘下第5勝的山本由伸回到休息室，並沒有急著慶祝，而是將剛換下的「18號」道奇戰袍平整地鋪在沙發上，神情專注地用麥克筆在球衣上簽下名字與當日日期。不僅如此，他連同這場比賽的勝投球、甚至是今日的官方攻守紀錄表都一併簽上名。
面對旁人的好奇，山本由伸隨後露出了招牌的陽光笑容，對隨隊記者說：「今天是矢田老師夫婦的結婚40週年紀念日！」這件充滿汗水與榮耀的戰袍與勝投球，正是他準備送給恩師的最珍貴禮物。
從19歲青澀少年到世界第一！ 山本由伸與矢田修的羈絆
山本由伸口中的「矢田先生」，正是從他職棒第一年起，就一手打造其獨特投球動作與骨骼核心訓練的恩師矢田修（Osamu Yada）。這對師徒在過去幾年裡完美搭擋，從身體結構調整、標槍投擲訓練到投手的心理建設，山本由伸總是百分之百地實踐恩師的教誨，進而蛻變成如今制霸美職的頂尖巨投。
兩人最動人的一幕發生在去年的世界大賽第3戰，當時山本由伸在極端的賽程考驗下，甚至做好了「中1日」並在延長賽第19局登板投球的瘋狂準備。那時山本由伸曾對媒體表示：「我想上場，因為我想向全世界證明，矢田修這位老師到底有多麼厲害。」 師徒之間超越合作關係、如同父子般的強大信任感不言而喻。
恩師親自赴美！ 山本由伸104球重拾球威
事實上，山本由伸本週的爆發絕非偶然。矢田修老師這幾天特別從日本飛抵洛杉磯，親自在牛棚指導山本的投球機制與賽前熱身。
山本由伸賽後坦言，老師的到來給了他強大的底氣：「從本週的練習開始，我的身體狀態就被調整得非常好，今天一站上投手丘就充滿了自信。其實前兩天進牛棚練投時，測出來的球速就比我想像的還要快，今天投球時，那種『球威比體感更強』的感覺終於回來了，這是久違的好現象。」雖然此役他的控球稍微有點偏離平時的水準，但山本由伸自豪地表示，至少今天每一球「都有把力量灌進球裡」。
矢田修過去受訪時曾透露，他認為成為一個好投手，最重要的關鍵不是球速，而是「人品」：「由伸最棒的地方，就是他到現在成為了國際巨星，依然能把好好的、謙虛地把我這個老頭子的話聽進心裡。」
正因為是一位隨時心懷感恩、永不忘本的頂級王牌，山本由伸無論狀況好壞也不想在主場輸球。這場燃燒104球、飆出10K的勝投，就是他獻給這位構築起自己棒球靈魂的恩師，最完美、也最浪漫的世紀賀禮。