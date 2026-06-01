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▲洋蔥（左）跟愛妻的婚紗照中，還出現了與愛犬的一家三口合照。（圖／翻攝自洋蔥IG@911_onion）

玖壹壹洋蔥（陳皓宇）在2024年與愛情長跑13年的圈外女友黃怡萱登記結婚，受到大批粉絲的祝福。而昨（31）日，他首度公開婚紗照，不只有愛妻的超美正臉，還有與愛犬「阿弟」的一家三口合照，罕見放閃的幸福模樣直接甜翻全網，不到一天就狂吸10.8萬人按讚。洋蔥在昨日公開今年春天補拍的婚紗照，並曝光了愛妻的超美正臉。只見妻子頂著一頭俏麗短髮，五官非常清秀，站在洋蔥旁邊非常相配。夫妻倆也一同擺出各種甜蜜姿勢，還跟愛犬阿弟拍下一家三口合照，流露出滿滿的幸福氛圍。粉絲看到他罕見放閃，都直接被甜翻，「甜蜜蜜，幸福快樂喔」、「太好看了啦！！超帥超漂亮」、「老婆好美！畫面好美！帥！恭喜。」由於背景音樂放的是他與美秀集團狗柏合作的新歌〈我甘願重新愛過〉，還被粉絲吐槽甜度不足，洋蔥則笑回：「順便打歌啊。」讓大家笑翻。洋蔥在走紅前就與妻子黃怡萱交往，兩人攜手相伴十多年，雖然中間經歷分分合合，但最終在2024年修成正果，洋蔥向女友求婚成功，並於同年底低調登記結婚。