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▲黃仁勳演講將於今日上午11點，於台北流行音樂中心登場，同時也能透過線上直播觀看。（圖／翻攝自NVIDIA臉書）

每年5、6月，台灣除了瘋演唱會、追韓星，還有一場特殊的「追星活動」正在上演，主角不是偶像藝人，而是有著招牌黑皮衣的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，從科技大老到夜市阿姨、從股民到學生，大家都在等他開講，如今黃仁勳的演講早已不只是新品發表會，台北國際電腦展COMPUTEX TAIPEI將於明（2）日展開，而黃仁勳的演講也將於今日上午11點提前在台北流行音樂中心登場，就讓《NOWNEWS今日新聞》帶大家盤點近年最具代表性的黃仁勳台灣演講名場面：如2024年報明牌到今年初的預言「機器人大軍」，每一句話、每一次演講都牽動著全球產業。2023年的台大畢業典禮，是許多人認識黃仁勳的起點，當時ChatGPT剛掀起全球AI浪潮，黃仁勳受邀擔任台大畢業典禮演講嘉賓，他分享輝達一路走來的挫折，包括錯失行動市場、瀕臨失敗以及孤注一擲發展CUDA的過程。而演講尾聲那句「Run, don't walk！」更直接成為年度金句。他鼓勵畢業生不要害怕困難，要勇敢往前衝，短短幾個字不只攻佔社群平台，也讓許多年輕人將這句話當成人生座右銘，後來不少網友回頭看才發現，這場演講其實就是AI時代正式來臨的前奏。如果要選「仁來瘋」正式成形的一年，許多人都會投給2024年，當時黃仁勳在台大體育館舉辦個人專場演講，最經典的畫面莫過於巨型投影背板上密密麻麻的台灣企業Logo：台積電、鴻海、廣達、緯創、和碩等43家供應鏈夥伴全部被點名。由於隔天被點到名的AI概念股幾乎全面上漲，因此被網友戲稱為「全球最大公開報明牌現場」，甚至有股民開玩笑表示：「聽不懂AI沒關係，只要看Logo就好。」此外他當年也首度公開下一代GPU架構Rubin，正式宣告AI軍備競賽進入新階段。2025年COMPUTEX官方首場Keynote首度由黃仁勳擔綱，地點選在台北流行音樂中心，雖然是科技演講，但現場排隊人潮、媒體陣仗與粉絲熱情，幾乎不輸國際巨星開唱。這一年黃仁勳正式宣布Blackwell架構全面量產，同時揭露AI工廠與數位分身技術的未來應用。不過真正讓全台沸騰的，是黃仁勳親口宣布輝達海外總部將落腳台灣，消息一出不只科技圈炸鍋，房地產圈、股市圈甚至地方政府都跟著熱烈討論，網友笑稱：「黃仁勳一句話，影響力比房仲廣告還大。」2026年的黃仁勳再次把規格拉到最高，除了GTC Taipei首度移師台灣舉辦，他今天在台北流行音樂中心的演講更被視為全球AI產業的年度風向球。此外，黃仁勳多次在演講中提到AI的下一波浪潮將會是機器人，因此許多人都開始引頸期盼，希望今天能從他那裡得到更多啟發跟未來規劃。