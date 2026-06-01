我是廣告 請繼續往下閱讀

在新加坡舉行的亞洲安全論壇「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）上，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在演說中未提到台灣，創下美方官員參加香格里拉對話首例。由於先前傳出川習會後美國暫緩140億美元對台軍售，赫格塞斯避談台灣再度引發關注。對此，國防部長顧立雄今（１）日表示，台美本來軍事交流合作一向密切，國軍也會持續維持跟美方之間的互動。立院外交及國防委員會今日繼續審查國防部預算，顧立雄並於會前受訪。媒體問美國防長香格里拉對話演說首度未提台灣，顧立雄表示，美國戰爭部長還是強調赫格塞斯中國的軍事擴張，造成對於區域和平穩定的一個威脅，他還是希望能夠以實力跟這個嚇阻，來帶動台海可能的這種和平穩定擴張的威脅。顧立雄說，赫格塞斯也希望印太的區域各國都應該要增加這個國防預算，所以這個很明顯的美國還是維持他們印太的一個戰略，就是提出嚇阻，然後防衛分擔。顧立雄強調，台灣當然在這個第一島鏈的一個樞紐的地位，站在一個第一島鏈的防衛前緣，當然應該要強化自我防衛能力。台美本來就是軍事交流合作一向緊密，國軍也會持續維持跟美方之間的互動，也會善盡區域責任，維護印太區域和平穩定的一個責任。媒體問國防部支不支持GDP 3.5%目標來邁進？顧立雄回應說，賴清德總統已經宣布我們 2030年會達到 GDP 3%，這是我們努力的目標，所以以北約標準計算的 GDP 3%，現在正在努力。針對菲律賓防長說要跟台灣來加強國防合作？顧立雄說，尊重菲律賓這部分的講法，但細節的部分沒有辦法做任何的透露。媒體又問中國海警船對東沙島進行騷擾，顧立雄回應表示，國軍會跟海巡來協作，都會運用聯合情監偵的手段來掌握這個台海周邊的一個態勢。顧立雄表示，中國在這邊的活動主要是有海警，所以我方由海巡來作為主要的應處的力量，但海軍會依照我們相關既有的作為，來做必要的一個協助。