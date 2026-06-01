我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於道奇小聯盟1A安大略塔台蜂（Tower Buzzers）隊的台灣旅美小將柯敬賢，今（1）日在面對維薩利亞生皮鞭隊（Visalia Rawhide）的系列賽最終戰中，展現了強大的抗壓性。球隊在九局下半發動驚人的6分大逆轉，柯敬賢擔任最後一棒擊出關鍵再見安打，幫助球隊以戲劇性的方式帶走勝利，成為今晚全場最耀眼的英雄。今日柯敬賢擔任先發指定打擊、打第4棒。此役他出賽5個打數，敲出1支安打，貢獻1分打點，並選到1次保送，吞 1次三振。在九局下半球隊落後的情況下，柯敬賢挺身而出，敲出再見安打，為球隊徹底點燃攻勢，成功完成6分的大逆轉。擊出安打後，柯敬賢興奮地將頭盔扔在一旁並大聲歡呼，隊友們隨即衝上前將他團團圍住慶祝。場邊主播見狀也激動高喊：「柯敬賢今晚成為了英雄！」總結今日賽事，柯敬賢在多個打席中均有選球或擊球表現，第2打席：選到四壞保送。第4打席：擊出三壘滾地球，靠著跑壘站上一壘，並在隨後因隊友保送前進至二壘。第6打席：九局下敲出關鍵的右外野一壘安打，打回1分打點，達成再見安打。目前柯敬賢的賽季打擊成績相當優異，打擊率為 .274，上壘率高達 .403，長打率則為 .479，展現出極具威脅的打擊火力，穩定的表現讓外界對於這位年輕球員的未來充滿期待。在昨天的比賽，柯敬賢單場擊出3支安打。他還獲得兩次保送，貢獻1分打點，並跑回3分，最近8場比賽中有7場都有安打。