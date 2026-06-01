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▲中國農夫楊洋（如圖）模仿黃仁勳爆紅，除了穿皮衣，他還學黃仁勳到中國時喝蜜雪冰城飲料。（圖／翻攝自微博）

科技業巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在全球掀起AI旋風，一名來自中國遼寧丹東的28歲農夫楊洋，也開始化名「黃銀勳」在短影音平台上模仿黃仁勳，穿百元買皮衣、甚至以家裡的麵粉染白頭髮，學黃仁勳到中國時喝豆汁、蜜雪冰城飲料，沒想到在10天內漲粉數萬名，直播間單場湧入近2萬人，一戰成名令他坦言：「突然爆紅讓我很害怕。」楊洋16歲就開始打工，曾當過拉麵師傅，5年前選擇回鄉邊務農邊拍影片，之所以走上模仿之路，純粹是因為早期影片下粉絲的一句玩笑話：「兄弟，買個皮衣，配個眼鏡，模仿黃仁勳吧。」 他馬上復刻了黃仁勳訪中國期間，喝平價手搖飲蜜雪冰城、吃炸醬麵等經典場景。身價破兆的科技巨頭突然出現在東北農村的場景，有一種強烈反差感，也引發兩極討論。有支持者大讚他抓住機會，用低成本創意讓自己爆紅，批評者質疑他，對財富有盲目崇拜，但只有外殼，終究會是一場空。近期楊洋的帳號也一直被檢舉，部分影片被迫下架，還收到冒充輝達（NVIDIA）法務單位的威脅信，讓他天天提心吊膽。不過，也有大批粉絲直言，楊洋其實只是把頭髮染白、換上皮衣，五官和黃仁勳本人「根本不像」。但隨著「黃銀勳」的爆紅，先前小米創辦人雷軍因穿皮衣亮相，被網友酸是在抄襲黃仁勳，當時雷軍就曾無奈回應：「難道穿皮夾克就是抄襲？這太滑稽了！」 如今隨著楊洋竄紅，雷軍這段往事再度被翻出、在微博上引發熱烈討論，可說是躺著也中槍。